Brandstifter in Poing und Pliening unterwegs: Nach Kapelle und Krautgärten nun Bücherschrank angezündet

Von: Armin Rösl

Komplett zerstört: der Bücherschrank in Landsham. © Armin Rösl

Nach Vandalismus und Brandstiftung in Poing und Pliening hat ein Unbekannter in Landsham den öffentlichen Bücherschrank angezündet. Die Einrichtung ist komplett zerstört.

Poing/Pliening – Das Feuer vom Wochenende am Dorfplatz von Landsham reiht sich ein in eine Serie von Brandstiftung. Wie in unserer gestrigen Ausgabe kurz berichtet, haben unbekannte Täter den öffentlichen Bücherschrank angezündet, das Feuer hat die Bücher und die Vorrichtung komplett zerstört. Die Freiwilligen Feuerwehren Pliening, Landsham und Kirchheim konnten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gärten verhindern. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Alarmierung war am Sonntag um 2.38 Uhr. Auf der Facebook-Seite der Feuerwehr Pliening hat Bürgermeister Roland Frick folgenden Kommentar geschrieben: „Ich kann nur sagen, dass ich sehr traurig und enttäuscht bin von solchen Tätern und der Polizei viel Erfolg bei der Täterermittlung wünsche.“



Ich kann nur sagen, dass ich sehr traurig und enttäusch bin von solchen Tätern.

Am Wochenende zuvor (ebenfalls in einer Nacht von Samstag auf Sonntag) wurde versucht, die private Schätzl-Kapelle am Ende der Griesfeldstraße in Pliening anzuzünden. Dabei wurde nach Ermittlungen der Polizei Frostschutzmittel verwendet. Das Vorhaben misslang glücklicherweise, lediglich die Holztür wurde angesengt.

In derselben Nacht haben Unbekannte auf dem Gelände der Krautgärten am Poinger Bergfeldsee (circa einen Kilometer von der Kapelle entfernt) mehrere Vorrichtungen demoliert und einen Plastikbehälter sowie ein kleines Gewächshaus angezündet und zerstört.



Dritter Fall von Brandstiftung in diesem Jahr

Ähnliches geschah an beiden Orten bereits im Februar. Zusätzlich wurde damals ein Feldkreuz, das zwischen der Schätzl-Kapelle und den Krautgärten steht, beschädigt und die Christusfigur zerbrochen. Wie jetzt bekannt wurde, wurde dieses Kreuz vor einer Woche erneut Ziel von Vandalen.



Vor einer Woche haben Unbekannte in den Krautgärten am Poinger Bergfeldsee gezündelt. © Armin Rösl

Ob in allen Fällen, inklusive Landsham, vom selben Täter auszugehen ist, könne derzeit nicht gesagt werden, teilte am Montag ein Sprecher der Poinger Polizei auf Anfrage unserer Zeitung mit.



Der Bücherschrank am Dorfplatz in Landsham wurde im Spätsommer 2020 aufgestellt. Hier konnten gut erhaltene Bücher in Regale gestellt werden, die kostenlos herausgenommen werden konnten. Eine Form der Buchleihe, wie es sie mittlerweile in vielen Kommunen gibt. Bürgerinnen und Bürger kümmern sich ehrenamtlich um die Sortierung der Bücher und um die Ausleihorte.

Polizei Poing bittet um Hinweise

Wer sachdienliche Hinweise zu den Brandstiftungen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Poing zu melden, unter Telefon (08121) 9917-0.

