Brauchtum in Bildern und in echt: Heimatverein Pliening präsentiert Kalender und Stefaniritt

Von: Armin Rösl

Der neue Kalender des Heimatvereins zeigt alte Handwerksberufe in Pliening. © Gabriele Heigl

Der Heimatverein Pliening hat zum 10. Mal einen Jahreskalender herausgegeben. Dieser ist ab sofort erhältlich. Außerdem veranstaltet der Verein heuer wieder den Stefaniritt.

Pliening – Zum 10. Mal hat der Heimatverein Pliening einen Jahreskalender konzipiert und herausgegeben. „Handwerksberufe in früheren Zeiten“ lautet das Thema für 2023. „In jedem Monat werden Fotos zu einem Handwerksberuf gezeigt und die Historie dieses Handwerks in unserer Gemeinde beschrieben“, informiert Vorstandsmitglied Gabriele Heigl in einer Pressemitteilung. Es geht unter anderem um Hufschmiede und Schreiner, Bäckerinnen und Schneiderinnen, Brauer und Schuster.

Pliening: Kalender mit alten Handwerksberufen

Ein Monat ist beispielsweise Vinzenz Amereller gewidmet, der ab 1858 in der Geltinger Au eine Ziegelei betrieb und dort seinem Handwerk nachging. Oder Wolfgang Scherer, der von 1911 bis 1917 Sattlermeister in Ottersberg war. „Oder die Geschichte vom Köpmest Heinrich, der so viele Talente besaß und so tüchtig war, dass er nicht nur das Schreiner- und Malerhandwerk beherrschte, sondern auch noch Glaserarbeiten ausführen konnte“, berichtet Heigl.

Der Kalender des Heimatvereins Pliening ist seit jeher mehr als nur Datumsangabe. Jeden Monat kann man Wissenswertes und Interessantes aus der Historie der Gemeinde sehen und lesen.



Pliening: Verkauf auch am Weihnachtsmarkt

Ein Exemplar des Kalenders kostet zwölf Euro und kann bei Vorstandsmitglied Erni Eder reserviert und abgeholt werden: An der Leiten 31 in Ottersberg, Telefon (08121) 7459. Außerdem verkauft der Verein den Kalender am Plieninger Weihnachtsmarkt am Sonntag, 4. Dezember (14 bis 20 Uhr), am Bürgerhaus, sowie beim Stefaniritt in Landsham am 26. Dezember.

Nach zwei Jahren Pause wieder Pferdesegnung

Diesen veranstaltet der Heimatverein nach zwei Jahren Corona-Pause heuer wieder. Traditionell am 2. Weihnachtsfeiertag, dem Stefanitag, werden in Landsham die Pferde gesegnet sowie für Tiere und Reiter Schutz und Gesundheit vom Heiligen Stephanus erbeten. Auf den Schutzpatron der Pferde ist die Filialkirche in Landsham geweiht.



Nach zwei Jahren Pause findet am 2. Weihnachtsfeiertag wieder der Stefaniritt in Landsdham statt. © Gabriele Heigl

Der Festgottesdienst am 26. Dezember beginnt um 10 Uhr, im Anschluss (ab circa 11 Uhr) wird die Pferdesegnung durchgeführt. Hierzu werden Pferde und Gespanne feierlich durchs Dorf und an der Kirche vorbeigeführt, kündigt Gabriele Heigl an. Der Heimatverein wird für die Besucher Glühwein, Punsch und eine warme Mahlzeit anbieten.



Anmeldung

Für die Pferdesegnung bittet der Heimatverein Pliening um Anmeldung für Ross und Reiter, per E-Mail an: kontakt@heimatverein-

pliening.de. Dann werden Infos zum Ablauf zugeschickt.

