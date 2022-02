Bus-Lösung für Realschüler aus Landsham: Linie 460 fährt zehn Minuten später

Von: Armin Rösl

Ab Montag fährt der MVV-Regionalbus 460 nicht um 12.59 Uhr, sondern um 13.09 Uhr am Poinger S-Bahnhof Richtung Landsham los. © Johannes Dziemballa

Die Realschüler aus Landsham können ab Montag nach Unterrichtsschluss zeitnah mit dem Bus nach Hause fahren: Die Linie 460 startet um 13.10 Uhr am Schulzentrum Poing.

Landsham/Poing – Gute Nachricht für alle Kinder und Jugendlichen aus Landsham (Gemeinde Pliening), die die Dominik-Brunner-Realschule in Poing besuchen: Der MVV-Bus der Regionallinie 460 fährt ab diesen Montag, 21. Februar, zehn Minuten später. Abfahrt ist um 13.10 Uhr an der Haltestelle Schulzentrum Poing, Die bisherige Fahrt der Linie 460 ab S-Bahnhof Poing Nord (12.59 Uhr) ist um zehn Minuten auf 13.09 Uhr verschoben worden. Das teilt Plienings Bürgermeister Roland Frick mit.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt's jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Die neue Abfahrtszeit bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler nach Unterrichtsschluss um 13.05 Uhr den Bus erreichen und zeitnah nach Landsham kommen können. Das war seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2021 nicht mehr der Fall, weil der Bus etwa eine halbe Stunde später fuhr, als zuvor. Mit der Folge, dass die Realschülerinnen und -schüler aus Landsham lange warten mussten. Oder, alternativ, die etwa vier Kilometer lange Strecke von Poing nach Landsham zu Fuß gegangen sind. Bei Wind und Wetter, wie ein Vater in der Dezember-Sitzung des Gemeinderates Pliening berichtet hatte. Seitdem gibt es Diskussionen und Gespräche, ob und wie der Busfahrplan geändert werden kann. Jetzt haben Gemeinde Pliening und das Landratsamt Ebersberg Vollzug gemeldet: An Schultagen fährt die Linie 460 um 13.10 Uhr ab Schulzentrum Poing in Richtung Landsham.

In einer Pressemitteilung von Freitag heißt es: „Die Gemeinde Pliening und der Landkreis Ebersberg haben an einem Strang gezogen und nun gemeinsam mit dem Busunternehmen sowie dem MVV eine Möglichkeit für eine zeitnahe Schülerbeförderung nach Landsham geschaffen.“ Der neue Fahrplan für die Linie 460 an Schultagen kann unter www.mvv-muenchen.de abgerufen werden.

