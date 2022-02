Das Gute so nah: Sängerin aus Pliening erstellt offene Spotify-Playlist mit Musik aus München und Umgebung

Sampler und Support

Musik aller Art von Bands aus München und Umgebung in einer Playlist? Das gibt‘s jetzt, dank Sängerin Kerstin Mühlberger von der Band Phonotom. Reinhören, gern hören!

Pliening – Pop, Rock, Blues, Alternative, Deutschpop, Bayerischrock, Klassik, Folk, Elektro: Was klingt wie eine musikalische Weltreise, ist eine Reise durch München und Umgebung. Zu hören auf der offenen Playlist „Regionale Bands und Künstler“, die es seit Kurzem auf dem Audio-Streaming-Dienst Spotify. Angelegt von Kerstin Mühlberger aus Pliening, Sängerin der Münchner Band Phonotom. Sie hegt und pflegt die Liste, nur sie kann neue Songs hochladen. „Würde ich die Liste öffnen, könnte ja alle Welt Musik draufstellen und jede Bands zig Lieder“, sagt die 39-Jährige. Masse soll es aber nicht sein, sondern klasse: handgemachte Musik aus München und Umgebung. Den Radius grenzt Mühlberger mit maximal 60 Kilometern ein. Das führt dazu, dass auch Bands aus Augsburg dabei sind. 26 Bands/Songs sind es aktuell, die Playlist ist erst ein paar Tage jung.



+ Dieser QR-Code führt direkt zur Spotify-Playlist. © rm

Kerstin Mühlbergers Band Phonotom ist mit dem mehr als nur radiotauglichen Song „Drachen fliegen“ vertreten, die Lokalmatadoren Gsindl (aus Neufarn und Co.) mit „Hammergeil“, die Cellistin Ruth Maria Rossel mit dem sensationell auf Meereswellen treibenden Klassik-Pop-Elektrostück „Mermaids“, die Münchner Blueslegenden The Donnelly Connection („News“) und, und, und. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Wenn es in der Region eine derart große Vielfalt gibt?

„Vielleicht hört der eine oder andere mit dieser Playlist mal zuhause regionale Bands“, wünscht sich Initiatorin Kerstin Mühlberger. „Ein wenig regionale Kultur fürs Wohnzimmer, sozusagen.“ Sie hat die Songs selbst ausgesucht, manche Bands haben sich nach erstem Bekanntwerden auf Facebook und Co. bei ihr gemeldet. Eines ist Mühlberger wichtig: handgemacht müssen die Lieder sein. Das sind sie – hie und da gesellen sich elektronische Beats dazu, wie bei „Mal wieder immer wieder“ von Andreas Ferra. Macht nichts, tut genau so gut wie der Song „Augsburg“ von der Formation AREA TIRET. Die Trip-Hop-Heroen von Massive Attack lassen hier gehörig grüßen – Gänsehaut!



+ Sängerin Kerstin Mühlberger hat die Playlist erstellt. © Werner Polwein

„Das, was in der Playlist gerade drin ist, ist ja nur ein Bruchteil vom Markt, der gleich vor der Haustür liegt“, sagt Kerstin Mühlberger. Sie ruft Musikerinnen und Musiker auf, sich gerne bei ihr zu melden, um die Playlist zu erweitern.



Corona hat auch die kleinen Bands in München und Umgebung ausgebremst, Live-Auftritte in Clubs und kleinen Hallen waren und sind nicht möglich. Im Laufe der Pandemie haben Künstler und Bands in den sozialen Medien begonnen, sich gegenseitig zu unterstützen und zu supporten, erzählt die Sängerin und Musikerin. Dabei kam sie auf die Idee, Musikern die Möglichkeit zu bieten, sich auf einer offenen Playlist zu präsentieren. Jede Band ein Song, die Songs werden regelmäßig ausgetauscht, neue Bands/Künstler können jederzeit hinzukommen.



+ Blick auf Songs in der Playlist. © rm

So entsteht ein Sampler mit der ganzen Bandbreite regionaler Bands und Künstler – Heimatsound von der Basis für alle. Eine Stunde und 32 Minuten dauert die Playlist aktuell. Absolut hörenswert! Eine abwechslungsreiche und tolle, weil sehr gut zusammengestellte Reise – das Gute liegt tatsächlich so nah.

Wer Interesse hat, in der Playlist aufgenommen zu werden, meldet sich bei Kerstin Mühlberger von Phonotom; per E-Mail an:

info@phonotom.de. Oder via Facebook oder Instagram auf den Kanälen von Phonotom.

