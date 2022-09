Decke drauf: Straßen in Landsham-Süd erhalten Asphaltschicht - Einschränkungen für Anwohner

Von: Armin Rösl

Ab Montagabend wird in Landsham-Süd die Asphaltdecke aufgebracht (vorausgesetzt, das Wetter spielt mit). © Armin Rösl

Die Bewohner des Neubaugebiets Landsham-Süd (Gemeinde Pliening) können nächste Woche dort für zwei Tage nicht Auto fahren: Die Straßen bekommen die endgültige Asphaltdecke.

Landsham – Im Neubaugebiet Landsham-Süd wird nächste Woche die Asphaltdeckenschicht aufgetragen. Das teilt die Gemeinde Pliening mit. Die von ihr beauftragte Straßenbaufirma hat folgenden Zeitplan veröffentlicht: Ab Montag, 19. September, 20 Uhr, wird ein Haftkleber auf die Fahrbahn aufgebracht, „welcher nicht begangen oder befahren werden kann, da dieser Schäden an Fahrzeugen und Kleidung verursacht“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Der Asphalt selbst werde am Dienstag und Mittwoch, 20. und 21. September, eingebaut. Donnerstagvormittag sollen die Arbeiten fertig sein. Dies alles unter Vorbehalt, je nachdem, wie die Witterung den Baufortschritt zulasse, teilen Gemeinde und Baufirma mit.

Laut Baufirma werden die Asphaltierungsarbeiten in folgenden Straßen durchgeführt: Keltenstraße, Glockenbecherweg, Hachinger Weg, Vindelikerweg und Ulrich-Nanshaimer-Straße.



Plienings Bürgermeister Roland Frick bittet alle Anwohner um Verständnis und um Mithilfe für einen reibungslosen Ablauf. Anlieger werden gebeten, ihre Fahrzeuge von Montag, 19 Uhr, bis Donnerstag, 7 Uhr, nicht auf den Grundstücken und im Baustellenbereich zu parken. „Bitte ausnahmsweise in den angrenzenden Straßen parken“, so Fricks Bitte an die Anwohner.

