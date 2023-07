Der nördlichste Ort der Toskana: Mit I CantAutori im Ottersberger Kulturstadl

Von: Armin Rösl

Das Akkustik-Trio I CantAutori im Ottersberger Kulturstadl. © rm

Der Kulturstadl von Rudi Zapf in Ottersberg, ca. 20 Kilometer östlich von München, ist ein Idyll für Geist und Seele. Nicht nur mit dem Konzert von I CantAutori der nördlichste Fleck der Toskana.

Ottersberg – Es gibt das Dolce-Vita-Italien mit Gedanken an Strand, Meer, Pasta und Wein, zu dem im Radio meist Eros Ramazotti den passenden, leichten Soundtrack spielt. Und es gibt das tiefsinnige, melancholische, poetische, manchmal sozialkritische Italien der Liedermacher wie Fabrizio De André, Lucio Dalla, Fabio Concato, Francesco De Gregori, auch Adriano Celentano und Pippo Pollina, Letzterer aus der Neuzeit. Musiker aus meist alten Zeiten, deren Lieder nicht so oft im Mainstream-Radio gespielt werden, deren literarische Lieder in Italien aber hoch angesehen sind – losgelöst vom touristischen Dolce Vita. Lieder, die der eine und die andere dann doch erkennt und einem ein Lächeln ins Gesicht zaubern lässt, wie „Andrea“ (1978) von Fabrizio de André (1940-1999).

Liedermacherlieder aus Italien

Diese Lieder spielt das Akkustik-Trio I CantAutori (frei übersetzt: die Liedermacher) auf seinen „Viaggio in Italia“ benannten Konzerten. Die beiden gebürtigen Italiener Rocky Verardo (Gesang, Piano, Akkordeon) und Andrea Paoletti (Percussion, Gitarre, Gesang) sowie Richie Necker (Gitarre, Bass, Mandoline, Gesang) nehmen ihr Publikum mit auf ihre Reise zu verschiedenen italienischen Städten und deren Liedermacher.

Idyllisch: der Kulturstadl mit Biergarten in Ottersberg. © rm

Am Freitagabend taten sie dies bei Rudi Zapfs Reihe der Sommerkonzerte im Ottersberger Kulturstadl auf dem Selmerhof. Der nördlichste Ort der Toskana. Vor dem Stadl ein gemütlicher Biergarten, vor und im Holzsstadl eine laue Sommernachtsatmosphäre, dahinter weitet sich der Blick auf Felder. Dazu die wunderschöne und mit einer herzlichen Fröhlichkeit präsentierten Lieder von I CantAutori – viele im voll besetzten Stadl dürften sich tatsächlich ins Herz von Italien geträumt haben. Wenn Eros Ramazotti den Soundtrack zum eher touristischen Italopop-Italien spielt, präsentieren I CantAutori die Melodien zum Italien der Poesie und Melancholie. Ein Traum. Eigentlich kein Traum, sondern ein der Seele wohltuendes Konzert, das hervorragend auf den Selmerhof passt. Schöner Gesang, grandiose Musiker, einen der dreien hervorzuheben, wäre unfair. Das aber soll gesagt werden: die sanften und vielfältigen Percussionklänge von Andrea Paoletti, die formidabel gespielten Gitarrensoli von Richie Necker und der warme Gesang von Rocky Verardo bilden eine wunderbare Einheit.

Das ist Rudi Zapf und sein Kulturstadl am eigenen Selmerhof seit vielen Jahren. Hier oben, An der Leiten 30 in Ottersberg (zwischen Poing und Pliening), hat der mehrfach ausgezeichnete Musiker (Hackbrett) ein kulturelles Kleinod geschaffen, wo er jeden Sommer Kabarett und Musik unterschiedlicher Stilrichtungen aus der Region und der Welt präsentiert. Je nach Witterung finden die Konzerte im Stadl oder im Freien (im Biergarten) davor statt. Traditionell sitzt das Publikum auf Bierbänken, Stammgäste wissen, dass es sich lohnt, Sitzkissen mitzubringen. Ansonsten ist alles vorhanden unter den Bäumen am nördlichsten Fleck der Toskana, wo Tausendsassa Rudi Zapf auch Schankkellner, Ton- und Lichtingenieur und Ansager ist und das eine und andere Mal mit einem seiner Ensembles selbst auf der Bühne steht. Eine Reise zu seinem Ottersberger Kulturstadl ist wie Urlaub.

