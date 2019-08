Deutschlands bester Metzger macht dicht - der Hintergrund ist traurig - „Kann so nicht mehr weitermachen“

Erst vor wenigen Tagen erhielt Manfred Obermaier (Mitte) den Bundesehrenpreis in Gold. Zum 38. Mal in Folge hat der Betrieb diese höchste Auszeichnung der deutschen Ernährungswirtschaft bekommen.

Mit höchsten Preisen ausgezeichnet

von Armin Rösl schließen

So oft mit höchsten Preisen ausgezeichnet ist keine andere Metzgerei in Deutschland, wie die von Manfred Obermaier in Pliening. Jetzt aber schließt er seinen Laden.