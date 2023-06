Diese Kameradin sagt an: Tatjana Goza ist die erste Feuerwehrkommandantin im Landkreis Ebersberg

Starke Frau

Von Helena Grillenberger schließen

Die Frau setzt sich ein, bildet sich weiter. Das wurde belohnt: Tatjana Goza (32) ist die erste stellvertretende Feuerwehrkommandantin im Landkreis Ebersberg.

Landsham – Tatjana Goza (32) ist Chemielaborantin bei einem Schmierstoffhersteller in München. Und stellvertretende Kommandantin der Freiwilligen Feuerwehr Landsham. Die einzige Kommandantin im Landkreis Ebersberg. Wir sprachen mit ihr.

Tatjana, wie lange bist du schon bei der Feuerwehr?

Im Oktober 2017 habe ich mit dem Ehrenamt in meiner Heimat Würzburg angefangen. Letztes Jahr hat es mich beruflich hier in den Süden nach Landsham verschlagen, in diesem Zug bin ich dann Februar 2022 direkt der Feuerwehr Landsham beigetreten.

Welchen Dienstgrad hast du?

Momentan bin ich Oberfeuerwehrfrau, da Ernennungen ausschließlich bei unserer Jahresversammlung stattfinden. Ich habe letztes Jahr zusätzlich meine Anwärterschaft als Atemschutzausbilderin für den Landkreis begonnen. Dieses Jahr habe ich meinen Gruppenführer absolviert und bin Leiterin unseres Atemschutzes, d.h. bin z.B. für die Organisation von Übungen und Weiterbildungen zuständig.

Warum engagierst du dich bei der Feuerwehr?

Das kam damals relativ spontan. Ich hab mich damals gefragt, was kann ich machen, das mir was bringt aber auch anderen. Und wenn das gut im Lebenslauf kommt, umso besser. Ich kann bei der Feuerwehr viel Wissen aneignenen, vor allem über Technik, was mich immer schon interessiert hat. Zudem bleibt es immer abwechslungsreich.

Wie ist es für dich als stellvertretende Kommandantin?

Ende November wurde ich von der Mannschaft aufgestellt und gewählt. Das war für mich natürlich eine große Ehre, da ich gerade mal ein dreiviertel Jahr dabei war. Es war schön zu merken, dass einem hier als „Zugeroaste“ direkt so viel Vertrauen entgegen gebracht wird. Ich freue mich immer wieder neue Kameraden zu treffen und lerne meine Mannschaft immer besser kennen. Wir sind zwar nur drei Frauen bei 42 aktiven Feuerwehrlern. Ich fühle mich aber nicht in Watte gepackt, sondern mache genau dasselbe, wie alle anderen auch. Außerdem hat man auch Vorteile als Frau bei der Feuerwehr.

Zum Beispiel?

Man ist kompakter und beweglicher. Da kommt man an Stellen ran, wo die Männer nicht hinkommen. Und man hat manchmal eine andere Denk- und Herangehensweise wie man Probleme angeht. Zum Teil sind die Männer in ihren alten Feuerwehrstrukturen schon ziemlich eingefahren.

Hast du Erfahrungen bei der Feuerwehr gemacht, die du für deinen Beruf brauchst?

Eher andersrum. In der Arbeit habe ich auch mit gefährlichen Stoffen zu tun und dieses berufliche Wissen kann ich bei Einsätzen oder beim Ausbilden nutzen. Auf meiner Arbeit darf ich mich als Brandschutzhelferin und Sanitäterin einbringen.

Was gefällt dir nach einem einem halben Jahr als stellvertretende Kommandantin besonders gut in Landsham?

Ich bin finde es schön zu sehen, dass im Ernstfall alle zusammenhalten. Seit meinem Start hier in Landsham hat sich viel in meiner Feuerwehrausbildung getan, das habe ich vor allem meinem Kommandant Jörg Schöbel zu verdanken. Wenn wir sehen, dass jemand Potenzial hat und wirklich Interesse zeigt, fördern wir das gerne. Ich selbst habe zum Beispiel schon vier Lehrgänge gemacht seit ich hier bin, der nächste ist „Leiter einer Feuerwehr“ im Juli, ich freue mich schon sehr. Und wir freuen uns natürlich auch immer über neue Kameradinnen und Kameraden, gerne können Interessenten bei Übungen einfach vorbeikommen oder uns kontaktieren.

