Baby von Radio-Größen kommt im Auto zur Welt, dann wird es dramatisch

Der Produktionschef von Bayern 3 wollte seine Frau, Radio Arabella-Moderatorin Steffi Schaller, für die Geburt des Babys ins Krankenhaus fahren. Doch der Kleine kam im Auto zur Welt - dann wurde es dramatisch.

Landsham –Die Klinik ist noch eine Viertelstunde entfernt. Steffi Schaller (34) schreit aus Leibeskräften auf dem Beifahrersitz. „Das sind Presswehen!“ Als ihr Ehemann in Landsham (Gemeinde Pliening) einfährt, ist es soweit: Das Baby kommt. Sie müssen ihren zweiten Sohn alleine im Auto zur Welt bringen. Turbo-Toni will nicht warten!

Geburt im Auto: Bayern 3-Produktionschef wird zur Hebamme

Der Radio Arabella-Moderatorin kommt die 20-minütige Sturzgeburt drei Tage später noch immer vor wie ein Hollywood-Film. In der Hauptrolle: Steffis Mann Markus (39), der ungeplant zur Hebamme wurde.

Es ist Freitagnacht 3 Uhr, als bei Steffi daheim in Kirchheim (Lkr. München) die erste Wehe einschießt. Der errechnete Geburtstermin ist drei Tage überfällig. „Das war von 0 auf 100“, erinnert sich die Moderatorin im Gespräch mit unserer Zeitung. „Als ich meinen Mann wecken wollte, konnte ich wegen der starken Wehen schon kaum mehr sprechen.“ Zehn Minuten später ist die Babysitterin für Sohn Luke (2) da. „Da konnte ich nicht mehr stehen und die Fruchtblase war geplatzt.“

Baby kommt im Auto zur Welt: Junge bleibt zunächst reglos

Steffis Mann Markus, der Produktionschef bei Bayern 3 ist, gibt alles mit seinem Audi. „Ich bin sogar über eine rote Ampel gefahren – vorsichtig natürlich“, sagt er. Aber schon nach zwei Kilometern muss er anhalten. Als das Baby kommt, bleibt er äußerlich gelassen und beruhigt seine Frau. Innerlich sieht es ganz anders aus. „Tonis Kopf war ganz blau und reglos. Ich dachte, jetzt ist alles zu spät…“ Später erklären die Ärzte, dass das ganz normal sei. Aber woher sollte er das wissen? Viel Zeit zum Nachdenken blieb sowieso nicht. Steffi Schaller presst – und Markus muss das Neugeborene auffangen, damit es nicht in den Fußraum fällt. „Ich habe mein ganzes Wissen aus Schwarzwaldklinik und Greys Anatomy zusammengekramt und den Kleinen hochgehalten und ihm auf den Rücken geklopft. Als er endlich geschrien hat, sind bei Steffi und mir sofort die Glückshormone eingeschossen.“

Der Notarzt, der kurz darauf eintrifft, stellt fest: Mama und Sohn sind wohlauf! Steffi Schaller sagt: „Ich habe den besten Mann der Welt - er war eine ganz tolle Hebamme!“

