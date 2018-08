Motorradfahrer liegt leblos auf Straße: Passanten starten Reanimation

Schwerer Unfall an Baugrube: Ein Motorradfahrer ist in Pliening verunglückt. Das Opfer wurde zuerst durch Passanten, später dann durch hinzugekommene Polizisten reanimiert.

Pliening- Schwerer Motorradunfall in Pliening: Ein 72-jähriger Mann fuhr am Donnerstag gegen 11.20 Uhr, in Ottersberg in der Gemeinde Pliening die Straße “An der Leiten” in südlicher Fahrtrichtung. In der Straße „An der Leiten“ finden gerade Bauarbeiten statt, weshalb die Durchfahrt eigentlich gesperrt ist.

Auf Höhe der Hausnummer 31 fuhr der Motorradfahrer an einer Absperrung vorbei und geriet aus bisher ungeklärter Ursache mit dem Vorderreifen in eine Baugrube mit 60 Zentimetern Tiefe. Dabei stürzte der 72-Jährige vermutlich über den Lenker auf die Fahrbahn und blieb reglos auf dem Rücken liegen.

Hinzugekommene Passanten starteten die Reanimation bei dem Verunglückten, da dessen Atmung ausgesetzt hatte. Um 11.28 Uhr traf eine erste Streifenbesatzung der Polizei Poing an der Unfallörtlichkeit ein und übernahm die Reanimation, die dann durch die ebenfalls verständigten Rettungskräfte weitergeführt wurde.

Als der Zustand des Mannes wieder stabil war, wurde der verletzte Plieninger mit den Rettungshubschrauber in ein Münchener Krankenhaus geflogen. Von der Staatsanwaltschaft wurde ein unfallanalytisches und technisches Gutachten angeordnet.

