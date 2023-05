Ebersberger Kreis-CSU-Chef: Wähler müssen wieder „mitgenommen“ werden

Von: Friedbert Holz

Der neue CSU-Kreisvorstand: v.l. Dr. Angelika Niebler (Europaabgeordnete), Leonhard Spitzauer, Kathrin Alte, Alexander Gressierer, Maximiliane Chrastny, Maria Festl, Walentina Dahms (Delegierte), Robert Niedergesäß, Thomas Huber, Dr. Andreas Lenz, Linda Miller, Manfred Vodermair, Elfriede Gindert, Tobias Huber, Antonia Maurer, Alexander Niebler, Tristan Schulze, Heidi Müller, Dr. Katalyn Rossmann und Anni Wachinger. © Friedbert Holz

Die Gelegenheit, sich selbst zu feiern, nutzten fast 200 CSU-Delegierte aus dem Landkreis Ebersberg. Kreisvorsitzender Thomas Huber will vor den Wahlen im Herbst gegen die Politverdrossenheit der Bürger ankämpfen.

Landkreis/Pliening– Thomas Huber, der bisherige und wieder gewählte Vorsitzende des CSU-Kreisverbands Ebersberg, freute sich: Konnte er doch trotz Sonnenscheins und beginnender Pfingstferien fast 200 Wahlberechtigte im Saal des Bürgerhauses in Pliening begrüßen, darunter 167 Delegierte. Sie bekamen nicht nur interessante Zahlen aus ihrer Partei zu hören, sie wählten auch den neuen Kreisvorstand sowie mehrere Delegierte, und sie wurden eingestimmt auf die anstehende Landtagswahl.

Kreis-Chef Huber schwört Delegierte auf bevorstehende Wahlen ein

„Wir stehen vor einer historischen Wahl“, wählte Huber gleich große Worte, um die Parteifreunde auf den Urnengang im Oktober einzuschwören. Europa und auch Bayern lebe in Zeiten großer Herausforderungen: Es gelte nicht nur, die demokratische Grundordnung zu verteidigen, Wähler und Wählerinnen müssten auch wieder „mitgenommen“ werden. Statt wie andere Panikmache zu verbreiten, müsse die CSU gegen eine spürbare Politikverdrossenheit ankämpfen.

Der Vorsitzende hob einige Leistungen seiner Partei heraus wie etwa Zahlungen an Familien, betonte den hohen Wert des Handwerks, das es zu stützen gelte: „Meisterbriefe sind so wichtig wie Master-Titel“. An der Opposition im Bayerischen Landtag ließ er erwartungsgemäß kein gutes Haar, rief den Gästen die „überproportionale Beteiligung Bayerns am Länder-Finanzausgleich“, die nach seiner Meinung fehlende Regionalisierung der Erbschaftssteuer und eine Rundum-Kritik an der Ampel-Regierung ins Gedächtnis. Und er beklagte einen Lapsus in den eigenen Reihen: „Der Auftritt unserer Bundestagsabgeordneten Dorothee Bär und Andreas Scheuer in Florida beim republikanischen Präsidentschafts-Kandidaten Ron de Santis war ja wohl ein Witz“.

Negativ-Trend bei den Mitgliederzahlen geht weiter

Auch nicht lustig, so Huber, sei der Mitgliederschwund im Kreisverband. „Wir haben seit 2021 einen Negativ-Saldo von 38 Personen, derzeit zählen wir 1876 Mitglieder, darunter rund 500 Frauen. Da ist noch Luft nach oben – mein Ziel wäre es, im Jahr 2025 auch die gleiche Zahl an Mitgliedern zu haben“. Als Erfolge aus den vergangenen zwei Jahren in der Corona-Pause nannte er die neue Homepage, einige Online-Workshops sowie den ersten virtuellen Neujahrsempfang 2022. Auch erwähnte er die Aktion „Wir mischen uns ein“, die sich mit dem viel diskutierten Brenner-Bahnzulauf beschäftigt: „Was dort derzeit geplant ist, ist ein Schlag ins Gesicht der Bürger“.

Einige Posten werden neu besetzt

Thomas Siegel, der langjährige Kassier des Kreisverbands, konnte letztmals den Finanzbericht verlesen. Demnach gab es im vergangenen Jahr Einnahmen in Höhe von rund 162.000 Euro bei Ausgaben von rund 139.000 Euro; dieses Plus ergibt somit einen derzeitigen Kassenstand von rund 170.000 Euro. Die Revisoren Johannes Nagler und Peter Murr bescheinigten Siegel eine saubere Kassenführung. Bevor die umfangreichen Wahlen starteten (siehe Anhang), konnte Thomas Huber noch einige Mitglieder mit kleinen Geschenken aus ihren bisherigen Positionen als Vorsitzende in diversen Gremien verabschieden: Kathrin Alte (Anzing), Martin Wiesböck (Aßling), Alexander Gressierer (Ebersberg), Thomas Siegel (Zorneding) sowie Maximiliane Chrastny (Steinhöring). Außerdem dankte er seiner langjährigen Mitarbeiterin Sabine Spitzer (Ebersberg) und stellte dabei auch gleich ihre Nachfolgerin Gabi Dörner (Grafing) vor.

Der neue Kreisvorstand: Kreisvorsitzender: MdL Thomas Huber (Grafing); Stellvertreter: Kathrin Alte (Anzing), Alexander Gressierer (Ebersberg), MdB Dr. Andreas Lenz (Frauenneuharting), Robert Niedergesäß (Vaterstetten), Dr. Katalyn Rossmann (Egmating); Schatzmeister: Tobias Huber (Pliening); Schriftführerin: Elfriede Gindert; Digitalbeauftragter: Tristan Schulze (beide Markt Schwaben); Revisoren: Johannes Nagler (Anzing), Peter Murr (Ebersberg). Beisitzer: Maximiliane Chrastny (Steinhöring), Maria Festl (Ebersberg), Angela Imhoff, Linda Miller (beide Grafing), Heidi Müller (Markt Schwaben), Antonia Maurer (Poing), Anni Wachinger (Pliening), Manfred Vodermair (Baldham), Jan Paeplow (Kirchseeon), Josef Oswald (Glonn), Piet Mayr (Zorneding), Albert Wirth, Alexander Niebler, Leonhard Spitzauer (alle Vaterstetten).

Delegierte zur Europawahl: Dr. Angelika Niebler (Vaterstetten), Dr. Andreas Lenz, Thomas Huber; Ersatzdelegierte: Walentina Dahms (Markt Schwaben), Christa Stewens (Angelbrechting), Robert Niedergesäß. Delegierte in den Bezirksparteitag: Kathrin Alte, René Buchmann, Walentina Dahms, Maria Festl, Magdalena Föstl, Thomas Huber, Tobias Huber, Dr. Andreas Lenz, Martin Lechner, Susanne Linhart, Robert Niedergesäß, Dr. Angelika Niebler, Alexander Niebler, Florian Pöhlmann, Georg Rittler, Leonhard Spitzauer, Philipp Trepte, Anni Wachinger und Andreas Wieser. Delegierte in den Parteitag: Kathrin Alte, Walentina Dahms, Thomas Huber, Dr. Andreas Lenz, Piet Mayr, Alexander Niebler, Dr. Michael Niebler, Robert Niedergesäß, Leonhard Spitzauer und Christa Stewens.

