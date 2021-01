Ein Meilenstein aus Beton: Feuerwehr Pliening mit neuem Gerätehaus

Die Schlüssel sind schon übergeben, die offizielle Einweihung fehlt noch: Die Feuerwehr Pliening freut sich über ihr neues Gerätehaus.

Pliening – Der Umzug der Plieninger Feuerwehr ist geschafft. 466 Tage nach dem ersten Spatenstich konnte jetzt das neue Feuerwehrhaus in der Geltinger Straße bezogen und in Betrieb genommen werden. „Es ist ein Meilenstein, auf den wir alle jahrelang hingearbeitet haben“, äußerte sich der Kommandant Christian Erl erfreut.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der Umzug nicht in einem größeren festlichen Rahmen begangen werden. Am Morgen verpackten einige wenige Feuerwehrler die Einsatzkleidung und brachten sie zusammen mit den Fahrzeugen in das neue Feuerwehrhaus. Dort fand dann in mehreren Kleingruppen die Einweisung für die gesamte Mannschaft statt.

Großes Fest wird noch nachgeholt

„Im Sommer möchten wir die feierliche Einweihung nachholen“, hofft der Erste Bürgermeister Roland Frick. Er überreichte symbolisch den Schlüssel an den Kommandanten. Entstanden ist ein modernes und zweckmäßiges Feuerwehrhaus wofür die Gemeinde Pliening fünf Millionen Euro investierte. Mit über 1200 Quadratmetern Nutzfläche ist ein Gebäude entstanden, dass weit in die Zukunft geplant ist. In der Fahrzeughalle mit 19 Metern mal 13,5 Metern finden die drei Feuerwehrfahrzeuge und verschiedene Anhänger Platz. Zudem sind im Erdgeschoss großzügige und helle Umkleideräume mit Duschmöglichkeiten, ausgestattet mit 53 Herren- und elf Damenspinden eingerichtet.

„Wir sind alle sehr froh, dass wir endlich mehr Platz und ein richtiges Feuerwehrhaus haben, mit allem, was man benötigt“, sagte Erl stolz. „Zudem haben wir nun Spinde frei und freuen uns über neue Freiwillige in unser Team, die dabei sein wollen, das neue Haus mit Leben zu füllen.“

Im Erdgeschoss befinden sich zudem verschiedene Werkstätten und eine Waschhalle. Die Schläuche aller 20 Plieninger Wehren können nun in der neuen Schlauchwerkstatt gewaschen und gewartet werden und auch für die Atemluftgeräte ist eine eigene Werkstatt entstanden.

Gemeinde und Ortsfeuerwehr sind stolz

Im Obergeschoss des neuen Gerätehauses ist neben einem Büro ein großer Schulungsraum untergebracht und das Floriansstüberl, das bislang im Keller des Rathauses beheimatet war. Für die Kinder- und Jugendfeuerwehr gibt es einen eigenen Jugendraum.

Der Bürgermeister bedankte sich bei den Kameradinnen und Kameraden für die Geduld und wünschte allen stets eine gesunde Rückkehr von den Einsätzen. In seinen Dank für die geleistete Arbeit bezog er ausdrücklich auch die Familien der Ehrenamtlichen mit ein.

Christian Erl dankte dem Bürgermeister, der Plieninger Gemeindeverwaltung und allen Architekten, Planern und Handwerkern, die am Bau des neuen Hauses beteiligt waren. „Trotz der Corona-Pandemie konnten die Arbeiten – nachdem wir über 30 Jahre auf den Baubeginn warten mussten – zügig und rechtzeitig zum Jahresende weitgehend fertiggestellt werden“, freut sich der Kommandant.

Einige kleine Restarbeiten werden noch Anfang des neuen Jahres erledigt, und auch die Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach wird noch folgen, heißt es in einer Pressemitteilung. ez