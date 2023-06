EIP bietet jetzt Familienevent statt Café an - Gute Resonanz auf ersten Termin

Neue Veranstaltungsreihe in Pliening

Von Armin Rösl schließen

Die Elterninitiative Pliening (EIP) hat eine neue Veranstaltungsreihe gestartet: den EIP-Familienevent. Dieser löst das bisherige EIP-Café ab. Zum ersten Termin kamen zahlreiche Familien.

Pliening - Zum ersten Termin waren zahlreiche Familien mit ihren Kindern in den Garten des Plieninger Familienlandes gekommen, um es sich bei Kuchen, Eis und mehr gut gehen zu lassen, um miteinander zu ratschen, sich kennenzulernen – und um lustige Sachen zu erleben. Dafür sorgte Clown Pippo.

Der EIP-Familienevent soll eine Möglichkeit der Begegnung sein, wie es früher das EIP-Café war, berichtet Claudia Reiche, Mitglied im EIP-Vorstand. Das monatliche Café, bei dem oftmals ein Kasperltheater gezeigt wurde, musste während der Corona-Pandemie pausieren, danach seien nur noch wenige Besucher gekommen. „Jetzt war es Zeit für ein neues Konzept unter neuem Namen“, so Reiche. Initiator und Organisator ist der Elternbeirat der EIP-Kindertagesstätte.



23 Angebote beim Sommerferien Plieninger Schülerinnen und Schülern brauchen in den Sommerferien keine Langeweile zu befürchten: die Elterninitiative Pliening (EIP) hat ein tolles Sommerferienprogramm auf die Beine gestellt mit insgesamt 23 Angeboten. Die Anmeldung läuft, einige Aktivitäten sind bereits ausgebucht, teilt Claudia Reiche vom EIP-Vorstand mit. Alle Aktionen und die jeweiligen Teilnahmegebühren sind auf www.eip-pliening.de zu finden. Hier sind auch die Anmeldungen möglich.

Los geht’s am Samstag, 29. Juli, mit dem Workshop „Schmuckketten gestalten“, der um 9 Uhr beginnt. Es folgen Kochkurs und Dorfrallye (beide bereits ausgebucht, die zweite Dorfrallye durch Pliening am 7. September noch nicht) sowie Tanzworkshop, Ponyworkshops, Ausflüge (unter anderem zum Kieswerk Ebenhöh nach Landsham und zur Reptilien-Auffangstation in München) und mehr. Außerdem werden Aktionen in Kooperation mit örtlichen Vereinen und Institutionen angeboten, wie dem Tennisclub Pliening, der Freiwilligen Feuerwehr Landsham, der Ortsgruppe des Bund Naturschutz, dem Zehmerhof, dem Förderverein Jugendraum und dem Dirndlverein D’Wuid’n Bix’n.

Das Konzept ist bei der Premiere gut angekommen, trotz bestem Badewetter waren zum ersten Familienevent am vergangenen Sonntagnachmittag viele große und kleine Besucher gekommen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Der Termin für den nächsten EIP-Familienevent steht bereits fest, informiert Claudia Reiche: am Sonntag, 22. Oktober, mit dem Kamishibai-Erzähltheater. Eingeladen sind nicht nur EIP-Mitglieder, sondern alle Familien aus Pliening und den Nachbargemeinden.



Der 1981 gegründete Verein hat eigenen Angaben zufolge über 200 Mitgliedsfamilien, was rund 1200 Einzelmitglieder entspricht. Im Jahr 2007 zog die EIP mit all ihren Angeboten und Kinderbetreuungseinrichtungen (u.a. Kita und Hort) in das von der Gemeinde Pliening erbaute Familienland am Kirchweg 31.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.