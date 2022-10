Empfang in Pliening: Dankeschön-Abend für Ehrenamtliche

Von: Armin Rösl

Bürgermeister Roland Frick dankte den Ehrenamtlichen für deren Engagement. © Johannes Dziemballa

Nach der Corona-Zwangspause hat Plienings Bürgermeister Roland Frick im Namen der Gemeinde jetzt wieder Ehrenamtliche zu einem Dankeschön-Abend eingeladen. Rund 60 Ehrenamtliche kamen.

Pliening – Einmal im Jahr haben Plieninger Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren, die Möglichkeit, sich zu treffen. Normalerweise. Die Corona-Pandemie hatte dies in den vergangenen zwei Jahren nicht möglich gemacht. Aber nun, am Mittwochabend, gab es wieder den Ehrenamtsempfang der Gemeinde Pliening. Rund 60 Ehrenamtliche aus den unterschiedlichen Vereinen und Organisationen waren ins Bürgerhaus zu kommen, wohin die Bürgermeister Roland Frick zum Essen, Trinken und zum Austausch eingeladen hatte. Als Dankeschön und Anerkennung für die ehrenamtliche Arbeit.



Pliening: Dank und Lob fürs Ehrenamt

In seiner Rede nannte er Menschen, die ein Ehrenamt ausüben, „nachahmenswerte Vorbilder“. Insbesondere für die jüngere Generation, „weil Sie sich einmischen und mitgestalten“, sprach Frick die Ehrenamtlichen direkt an: „Unsere Gesellschaft braucht Ihr Engagement!“ Egal ob im Sportverein, in der Kinderbetreuung, bei der Arbeiterwohlfahrt, im Heimatverein, im Gemeinderat oder bei der Feuerwehr: jede ehrenamtliche Tätigkeit sei eine Bereicherung fürs eigene Leben und für das von anderen Menschen.



Rund 60 Ehrenamtliche kamen zum Empfang im Bürgerstüberl. © Johannes Dziemballa

Die drei Freiwilligen Ortsfeuerwehren haben beim Ehrenamt eine besondere Bedeutung, sagte der Bürgermeister. Weil deren Mitglieder 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag bereitstehen für Einsätze.

In seiner Rede erwähnte Roland Frick mit einem Augenzwinkern eine Beobachtung, die er gemacht habe: „Interessanterweise sind Ehrenamtler meistens Mehrfachtäter.“ Weil sie sich nicht nur in einem Verein bzw. für eine Sache engagieren, sondern auch für weitere. „Mit der Folge, dass es oftmals dieselben Leute sind, die sich engagieren“, fügte Frick hinzu. Er appellierte an alle Ehrenamtlichen: „Ich bitte Sie: Denken Sie auch an sich und ihre Familie.“ Sich nicht zu viel aufhalsen, mal durchatmen und sich Zeit für sich nehmen, so die Botschaft des Plieninger Bürgermeisters.



Pliening: Neuer Termin für Sportlerehrung

Nach seiner Ansprache kündigte Roland Frick an, dass er ab sofort die Sportlerehrungen der Gemeinde Pliening nicht mehr bei der Bürgerversammlung durchführt, sondern beim Ehrenamtsempfang. Weil es der schönere Rahmen sei. Gesagt, getan: Am Mittwochabend zeichnete der Bürgermeister die Herrenmannschaft des Stockschützenvereins Landsham aus, die in die Bezirksliga aufgestiegen ist.

