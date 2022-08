Erlös aus Benefizkonzerten: Pliening spendet 1000 Euro an Poinger Tafel

Von: Armin Rösl

Tafel-Leiterin Christine Bloch nahm das Geld von Bürgermeister Roland Frick entgegen. © Gemeinde Pliening

Plienings Bürgermeister Roland Frick hat 1000 Euro an die Poinger Tafel überreicht. Das Geld stammt von den Benefizkonzerten der Musikkapelle Gelting für die Ukrainehilfe.

Pliening - Aus den Einnahmen der Benefizkonzerte der Musikkapelle Gelting und der Jugendkapelle Gelting-Poing für die Ukrainehilfe vom Pfingstsonntag hat Plienings Bürgermeister Roland Frick 1000 Euro an die Poinger Tafel gespendet. Deren Leiterin Christine Bloch berichtete, dass auch viele ukrainische Familien, die in Pliening wohnen, zur Tafel kommen. Genau um diese zu unterstützen, gab es die Benefizkonzerte.

Die beiden Kapellen spielten am Dorfplatz in Landsham und am Bürgerhaus in Pliening jeweils ein Benefiz-Standkonzert. Der Erlös aus Getränke- und Essensverkauf sowie Spenden wird für die Ukrainehilfe verwendet.

