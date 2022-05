Fahrradfahrer (85) passt in Pliening nicht auf: Frontalzusammenstoß mit Auto

In Pliening gab es am Samstag einen schweren Fahrradunfall. (Symbolbild)

Mit mehreren Verletzungen musste ein 85-jähriger Fahrradfahrer ins Krankenhaus gebracht werden. Er hatte in Pliening Autos übersehen, es kam zum Frontalzusammenprall.

Pliening – Nicht aufgepasst hat ein 85-jähriger Fahrradfahrer aus Finsing (Kreis Erding), der am Samstagnachmittag in Pliening die Landshuter Straße überqueren wollte. Wie die Polizei meldet, fuhr der Mann gegen 14.45 Uhr an der Ecke Rämplstraße vom Fahrradweg auf die Landshuter Straße. „Grundsätzlich hätte er warten und dem fließenden Verkehr Vorrang gewähren müssen“, heißt es im Pressebericht der Polizeiinspektion Poing. Nach derzeitigem Erkenntnisstand aber habe er das nicht getan und übersah die anfahrenden Autos.

Dem ersten Fahrzeug gelang es noch auszuweichen und einen Zusammenstoß zu verhindern. Der zweite Fahrer konnte mit seinem BMW nicht so schnell reagieren und stieß frontal mit dem Fahrradfahrer zusammen, der sich bereits auf der Straße befand.



Durch den Sturz erlitt der 85-Jährige mehrere Prellungen und Schürfwunden an den Armen und Knien, berichtet die Polizei. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus Erding gebracht.



Am BMW entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

