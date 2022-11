FC Bayern Fanclub „Rot für die Welt“ aus Landsham spendet für Bedürftige in München

Von: Armin Rösl

Von li.: Fanclub-Vorsitzender Markus Uffinger, Robert Gruber von IGePS und Sebastian Magg (Schriftführer von „Rot für die Welt“). © Privat

Der FC Bayern Fanclub „Rot für die Welt“ aus der Gemeinde Pliening spendet zur Adventszeit traditionelle für soziale Zwecke. Nun wurde der erste Scheck überreicht.

Landsham – Es ist eine schöne und sehr gute Adventstradition des Vereins „Rot für die Welt“: Der Fanclub des FC Bayern München spendet jedes Jahr für soziale Zwecke. „Soziale Einrichtungen und Organisationen brauchen unser aller Unterstützung, um ihr Engagement weiterführen zu können“, sagt Vorsitzender Markus Uffinger aus Landsham (Gemeinde Pliening). Die erste von insgesamt drei Spenden aus Veranstaltungen und Mitgliedsbeiträgen hat jetzt der Verein IGePS mit Sitz in Kirchheim (Kreis München) erhalten: 1000 Euro.

Pliening: Traditionell Spenden zur Adventszeit

Die gemeinnützige Interessen Fairtretung Gesundheit, Pflege und Soziales (IGePS) unterstützt Menschen in sozialer Not. Gesammelt werden Sach-, Geld- und Lebensmittelspenden, um möglichst schnell und unbürokratisch helfen zu können. Unter anderem bei Obdachlosigkeit. Der Verein wird auch von der Lebensmittelhilfe unterstützt. Jeden Sonntag verteilen ehrenamtliche Helferinnen und Helfer an der Münchner Freiheit ab 12 Uhr Lebensmittel und Hygieneartikel an obdachlose und bedürftige Menschen. Dies ist nur eines von zahlreichen, kostenfreien Hilfsangeboten des Vereins IGePS.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



„Aktuell gibt es eine Weihnachtsaktion, bei der versucht wird, die kleinen Wünsche der Kinder zu erfüllen. Als Pate kann man entweder direkt einen Wunsch auswählen oder einfach mit einer Geldspende diese Aktion unterstützen“, berichtet Uffinger.



Im Namen des Vorstandes bedankt sich Fanclub-Vorsitzende in einer Pressemitteilung bei allen Mitgliedern und Unterstützern, die diese Spende möglich gemacht haben. rm



Informationen zu den Vereinen IGePS und „Rot für die Welt“ unter www.igeps.info und www.rotfuerdiewelt.de

