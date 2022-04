Feuerwehr Gelting hat jetzt ein Kommandanten-Trio

Von: Armin Rösl

Teilen

Gruppenbild nach der Neuwahl, hintere Reihe v.li.: Kreisbrandrat Andreas Heiß, Bürgermeister Roland Frick, Kreisbrandmeister und ehemaliger Kommandant Hubert Bichler, der ehemalige stellvertretende Kommandant Sebastian Halbritter und Kreisbrandinspektor Markus Frantz. Vorne v.li.: Stellvertretender Kommandant Stephan Ertl, Kommandant Michael Kneißl und stellvertretender Kommandant Maximilian Lang. © FFW Gelting

Neue Wege in der Führung bei der Freiwilligen Feuerwehr Gelting. Ab sofort leitet ein Trio die Truppe.

Gelting – Die Wahl neuer Kommandanten sowie die Verabschiedung und der Dank an die scheidenden Kommandanten Hubert Bichler und Sebastian Halbritter prägten die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Gelting. Besonders der Abschied von Bichler stand im Mittelpunkt des Abends, der nach 23 Jahren als Kommandant zum Kreisbrandmeister für den nördlichen Landkreis Ebersberg berufen wurde und damit sein Amt bei der Geltinger Wehr abgeben musste.

Zunächst berichtete Hubert Bichler jedoch den – vor der Veranstaltung durchweg auf Covid19 getesteten – Teilnehmern von den Ereignissen der Jahre 2020 und 2021. Dabei wurden vorletztes Jahr 3278 und vergangenes Jahr 3391 ehrenamtliche Arbeitsstunden von den Kameraden der Feuerwehr Gelting bei Einsätzen, Übungen, Fortbildungen, Versammlungen, Besprechungen und den coronabedingt teils aufwendigen Vor- und Nachbereitungen geleistet, schreibt die Feuerwehr Gelting in ihrem Pressebericht zur Versammlung. Mit 35 Einsätzen in 2020 und 27 Alarmen in 2021 hätten sich die Einsatzzahlen auf sehr niedrigem Niveau gehalten, so Bichler. Und: „Erfreulicherweise konnten trotz diverser Lockdowns, die sich auch negativ auf den Übungsbetrieb und das Vereinsleben auswirkten, fünf jugendliche und sechs aktive Feuerwehrmitglieder neu hinzugewonnen werden.“

Neue Wege in der Kommandantenwahl

In Bezug auf die Wahl der neuen Kommandanten geht die Freiwillige Feuerwehr Gelting eigenen Angaben zufolge neue Wege und stellte in der Jahreshauptversammlung ein Trio mit einem Ersten Kommandanten und zwei Stellvertretern zur Wahl, um den stetig wachsenden Anforderungen an das Amt Rechnung zu tragen. Alle drei Kandidaten wurden mit überwältigender Mehrheit gewählt: Michael Kneißl als Erster Kommandant sowie die Stellvertreter Maximilian Lang und Stephan Ertl.

Kreisbrandrat Andreas Heiß und Plienings Bürgermeister Roland Frick erinnerten in ihren Reden an die Leistungen der beiden scheidenden Kommandanten und bedankten sich für die gute Zusammenarbeit. In die lange Amtszeit von Hubert Bichler fiel unter anderem der Neubau des Geltinger Feuerwehrgerätehauses, das mit sehr viel Engagement und Eigenleistung der Mitglieder errichtet wurde. Die Beschaffung eines Transporters aus Mitteln des Vereins und der Umbau zum einsatzfähigen Mehrzweckfahrzeug in Eigenleistung wurde von Bichler ebenso vorangetrieben wie die Beschaffung eines Löschfahrzeugs 20/20 als Ersatz für den in die Jahre gekommenen Wagen.

In den letzten Jahren viel erreicht

In seinen letzten Amtsjahren begleitete Bichler zusammen mit seinem Stellvertreter Sebastian Halbritter die mehrfache Erweiterung des Löschfahrzeugs hin zu einem HLF 20 sowie den Umbau des Gerätehauses. Das wurde in den vergangenen zwei Jahren mit neuen Toren, einer neuen Abgasabsaugung sowie einer Einbruchmelde- und einer Brandmeldeanlage ausgestattet.

Zum Schluss bedankten sich die Feuerwehrmitglieder bei Hubert Bichler für dessen über 20 Jahre langes Engagement und seinen Einsatz mit minutenlangem, stehendem Applaus.