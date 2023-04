Wache zu müde: Finsinger schnappen sich Geltinger Maibaum

Brauchtum

Die Finsinger Diebe haben zugeschlagen. Sie brachten den Geltinger Maibaum auf heimische Flur. Die Wache hatte zuvor die Müdigkeit übermannt.

Gelting - Mit der circa 35 Meter langen Diebesbeute machten sich die Finsinger auf den Weg in den Heimatort. „Spätestens als wir den Baum unweit des Geltinger Stüberls über eine nasse Wiese einen Hügel hinaufbringen mussten, wurde es zäh“, verrät Schriftführer Maxi Weber.

Mit vereinten Kräften ist es den Burschen dennoch gelungen, den Baum an seiner Zwischenstation in Finsing abzuladen. Bereits am Mittwoch, 12. April, haben sich beide Vereine für die Verhandlungen zusammengesetzt. Zum zweiten Mal innerhalb einiger Jahre, denn bereits 2017 konnte der Burschenverein den Geltinger Maibaum unter seine Fittiche bringen. „Wir wussten also auch schon, wie wir ihn am besten rausfahren müssen“, erzählt Weber schmunzelnd.

Burschen bei den Verhandlungen siegessicher

Bei den Verhandlungen gab sich der Burschenvorsitzende Bene Stiegler äußerst siegessicher. Auf den Einwand des Trachtenvereinsvorsitzenden Andreas Obermaier, der erklärte, dass er auf schönes Wetter beim Aufstellen hofft, bemerkte Stiegler mit einem Augenzwinkern: „Schütten wird’s auf jeden Fall“ – und spielte damit auf die zu verhandelnde Auslöse in Form von Bier an. „Wir haben uns gut einigen können“, war Obermaier am Schluss der Meinung.

Auslöse ist Geheimnis des Vereins

Welche Auslöse der Geltinger Maibaum wert ist, möchten die Burschen nicht verraten. „Das war schon immer unser Geheimnis“, begründet Stiegler.

Zurück nach Gelting gebracht wird der Baum am Samstag, 15. April, um 17 Uhr, gemeinsam mit der Finsinger Blaskapelle. Dort wird er dann wieder bewacht, um einen weiteren Diebstahl zu verhindern. Aufgestellt werden soll er am Sonntag, 30. April, ab 11 Uhr. Hier werden auch die Burschen die Ärmel hochkrempeln und den Geltingern helfen. Julia Adam