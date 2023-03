Friedhof Pliening wird doch nicht vergrößert

Von: Armin Rösl

Auf dem Plieninger Friedhof wird ein bestehendes Gräberfeld umgebaut. Vergrößert wird er nicht. © Johannes Dziemballa

Entgegen der ursprünglichen Absicht wird der Friedhof der Gemeinde Pliening doch nicht räumlich erweitert. Stattdessen wird eine kleine Lösung umgesetzt, bei der ein Gräberfeld umgebaut wird.

Pliening – Aus finanziellen Gründen verzichtet die Gemeinde Pliening auf die ursprünglich geplante, größere räumliche Erweiterung des Friedhofs. Stattdessen beschloss der Gemeinderat nun die kleinstmögliche Variante: Das bestehende Gräberfeld östlich der Urnengräber wird umgebaut als Urnengrabfeld. Ziel ist die Errichtung von etwa 40 Urnengräbern (bei Doppelbelegung 80). Hierfür betragen die Kosten laut Auskunft einer Fachfirma, die von der Verwaltung angefragt worden war, voraussichtlich rund 1000 Euro pro Urnengrab. „Bei dieser Variante würden die bisherigen Fundamente der Gräber weiterverwendet werden“, heißt es in der Stellungnahme der Gemeindeverwaltung.

Pliening: Gräberfeld wird umgebaut für Urnen

Mit dieser Lösung, so Bürgermeister Roland Frick und Bauamtsleiter Martin Schmidt-Roschow in der Sitzung, würden Wiesengräber geschaffen, die mit verplombten Metall-Plaketten versehen würden. Auf diesen könnten Name und Daten des/der Verstorbenen eingraviert werden.

Wie berichtet, hatte im Oktober 2022 ein von der Gemeinde beauftragtes Planungsbüro mehrere Varianten für eine räumliche Erweiterung des Gemeindefriedhofs vorgestellt. Mit zahlreichen „normalen“ Einzel- und Doppelgräbern sowie Urnengräbern und -nischen. In der jetzigen Gemeinderatssitzungen präsentierte die Verwaltung die Kostenschätzungen für zwei Varianten: einmal gut 420.000 Euro, die zweite Variante rund 555.000 Euro; beide zuzüglich Honorarkosten in Höhe von jeweils etwa 80.000 Euro.

Pliening: Kosten deutlich geringer

Aufgrund dieser Summen hat die Gemeindeverwaltung im Vorfeld der Gemeinderatssitzung eine dritte, eigene Variante ausgearbeitet. Die mit circa 40.000 Euro deutlich günstiger ausfällt und die der Nachfrage nach Urnengräbern entspricht. Des Weiteren könnten diese Urnen-Wiesengräber kurzfristig hergestellt werden. Mit dieser Lösung, so Frick und Schmidt-Roschow, dürfte der Bedarf an Gräbern voraussichtlich für die nächsten circa 15 Jahre gesichert sein.

Sprecher aller Gemeinderatsfraktionen stimmten diesem Vorschlag zu. Insbesondere aus finanziellen Gründen.

