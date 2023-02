Frühlingshaftbunt feiern in Pliening

Faschingsumzug in Pliening

Auch wenn es nicht viele Wagen waren: Der Faschingsumzug in Pliening war eine Riesengaudi. Endlich wieder draußen feiern, frühlingshafte gute Laune bei besten Wetter.

Pliening – Wenn in Pliening Stau ist, dann ist Faschingsumzug: Am gestrigen Dienstag waren nach der Corona-Zwangspause zahlreiche Menschen groß und klein gekommen, um auf den Straßen im Dorf Fasching zu feiern. Wie seit Jahrzehnten hat Theo Sterzer wieder den Plieninger Faschingszug organisiert, heuer allerdings waren nicht mal eine Handvoll Wagen dabei. Egal, der Stimmung tat dies keinen Abbruch, denn die Sonne schien, es war frühlingshaft warm und: Endlich wieder draußen feiern! So zog der Gaudiwurm vom Herdweg über die Linden- und Raiffeisenstraße zur Straße Am Seelkopf und von dort zur Endstation: das Plieninger Feuerwehrhaus. Dort wurde bis Sonnenuntergang Kehraus gefeiert.

Rubriklistenbild: © J.Dziemballa