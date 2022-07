Funkenflug und Trockenheit: Großbrand auf Feld zwischen Grub und Landsham

Großbrand

Zwischen Grub und Landsham ist am Samstagabend ein Gerstenfeld auf einer Fläche von vier Hektar abgebrannt. Auslöser: Funkenflug beim Dreschen - und Trockenheit.

Grub/Landsham – Aufgrund der Trockenheit breitete sich das Feuer rasch aus: Am Samstagabend, gegen 19 Uhr, brannte an der Parsdorfer Straße, zwischen Grub und Landsham, ein Feld. Die Polizei spricht in ihrem Pressebericht von Sonntag von einem Großbrand, der während Drescharbeiten entstanden war. Etwa vier Hektar Fläche sei vernichtet worden. Das entspricht in etwa fünfeinhalb Fußballfeldern.

Wie die Polizeiinspektion Poing mitteilt, kam es offensichtlich aufgrund der Ablagerung von Staub und Dreck im Mähantrieb zu Glutbildung und Funkenflug, sodass die Gerste hinter dem Mähdrescher zu brennen begann. Der 25-jährige Lohnarbeiter, der das Gerstenfeld drosch, habe dies zunächst nicht bemerkt, berichtet die Polizei. Der Besitzer des Feldes erkannte die Lage und rief umgehend die Feuerwehr. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Landsham, Pliening, Aschheim, Gelting und Poing.



Der Landwirt schätzt den Schaden auf circa 10.000 Euro, heißt es im Pressebericht der Polizei. Weder Anwohner noch Arbeiter am Feld erlitten aufgrund des Brandes bzw. der Rauchentwicklung gesundheitliche Schäden.

