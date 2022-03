Gasalarm in Pliening: Unerklärlicher Geruch sorgt für Großeinsatz

Von: Armin Rösl

Gasalarm gab es am Donnerstag in Pliening. Die Feuerwehr konnte nichts entdecken. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Über 60 Feuerwehrkräfte waren am Donnerstagvormittag in der kleinen Straße Am Einfang in Pliening. Grund war ein unerklärlicher, beißender Geruch. Gas war es nicht.

Pliening – Beißenden Geruch auf der Straße Am Einfang in Pliening hat eine Anwohnerin am Donnerstag, gegen 11.20 Uhr, der Polizei gemeldet. Auch eine Nachbarin habe in ihrer Wohnung einen scharfen Geruch wahrgenommen, schreibt die Polizeiinspektion Poing in ihrem Pressebericht. Sicherheitshalber wurde Großalarm ausgelöst, weil es sich um Gas hätte handeln können. Demzufolge rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus Pliening, Gelting, Landsham und Poing sowie die Canon-Werksfeuerwehr mit insgesamt 65 Kräften in die kleine Straße an. Einsatzleitung hatte die Kreisbrandinspektion Ebersberg.



Pliening: Feuerwehr kann keine Gaskonzentration feststellen

Erste Messungen, die die Feuerwehr unter Atemschutz durchführte, ergaben jedoch keine Gaskonzentration, so die Polizei. Da die Herkunft des Geruchs weiterhin unklar war und nicht alle Hausbewohner erreicht werden konnten, hat die Feuerwehr eine Wohnung mittels Zweitschlüssel geöffnet und betreten. Aber auch dort stellten die Einsatzkräfte weder Gas noch andere Gerüche fest. Also zogen die Feuerwehren wieder ab. Verletzt wurde niemand.

