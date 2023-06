Gefahren lauern auf einem Bauernhof an jeder Ecke - besonders für Kinder

Von: Jörg Domke

Teilen

Hier wird von einem Sicherheitsexperten demonstriert, dass sich in harmlos wirkenden Dosen gefährliche Stoffe befinden können. Auf Bauernhöfen sind sie oft genug zu finden. © J.Dziemballa

Auf einem Bauernhof können besonders für Kinder viele Gefahren lauern. Ein Kindersicherheitstag in Ottersberg lieferte anschaulich Aufklärung.

Ottersberg/Landkreis – Auf einem Bauernhof aufwachsen zu dürfen – das ist etwas Besonderes. Sagen wohl die meisten derer, die auf einem Bauernhof tatsächlich auch aufgewachsen sind. Aber so ein Hof birgt auch an allen Ecken und Enden Gefahren. Auch solche, die für Kinder nicht unbedingt immer gleich zu erkennen sind. Um genau hier vorbeugend tätig zu werden, hat der Bayerische Bauernverband (BBV) im Kreisverband Ebersberg zusammen mit der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau in diesen Tagen erstmals überhaupt im Landkreis einen Kindersicherheitstag veranstaltet. Gastgeber: die Familie Röckenschuß in Ottersberg (Gemeinde Pliening).

Eingeladen sind dazu Buben und Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jahren, die mit und bei ihren Eltern auf einem hiesigen Bauernhof leben. Aber auch deren Spezl, die gerne mal zu Besuch kommen - etwa zum gemeinsamen Spielen. Betriebsfremde Kinder, wie man so sagt. Und die, so der BBV-Kreisobmann Matthias Vodermeier aus Neufarn, ganz besonders gefährdet sind. Kennen sie doch die wirklichen Gefahrenstellen in einem landwirtschaftlichen Betrieb oft noch viel weniger.

Experten zeigen 70 jungen Leuten, wo es gefährlich werden kann

Ziel des Tages ist es, den Kindern eben diese zahlreichen, potenziellen Gefahrenquellen aufzuzeigen und sicherheitsgerechtes und gesundheitsbewusstes Verhalten zu schulen. Zum Beispiel durch den Sicherheitsberater der Berufsgenossenschaft, der nicht nur theoretisch, sondern in der Praxis demonstriert, was etwa giftige Güllegase anrichten können. Ein Fachgebiet von Peter, der sich den Buben und Mädchen nur mit seinem Vornamen vorstellt und sich auch gar nicht lange mit Theorie aufhält. Eine ganze Palette an Behältern hat er aufgebaut als Anschauungsmaterial: Spritzmittel, Melkmaschinenreiniger, Beize, Lacke, Bremsreiniger, Benzin, Sonderkraftstoffe. Dass mit diesen Dingen nicht zu spaßen ist, wissen die jungen Zuhörer schon erstaunlich gut. Doch ein Experiment lässt dann doch staunen: Styropor beispielsweise wird in ein Gläschen Kraftstoff getaucht. Es dauert keine halbe Minute, und schon hat sich der Kunststoff komplett aufgelöst. Peters Botschaft ist klar: „Finger weg von Kanistern“.

Gut 40 Erwachsene kümmern sich um den optimalen Ablauf

Erst recht, wenn es sich um Gefahrenstoffe handelt, die, wie in einem ebenfalls vorgeführten Fall, abgefüllt wurden in eine Limoflasche eines namhaften Herstellers aus der Region. „Ein absolutes Tabu“, mahnt der Fachmann. Wobei seine unausgesprochene Kritik hier eigentlich den Erwachsenen gilt, die solche Sachen umfüllen.

Vieles von dem, was auf den ersten harmlos erscheint in einem der Behälter, ist aber im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich. Auch handelsübliches Haarspray erzeugt eine beeindruckende Stichflamme.

Stichwort Feuer: Mehl- oder Holzstaub ist eine weitere, für Kinderaugen kaum sichtbare Gefahrenquelle. Ein Funke könne ausreichen, um einen Brand zu entfachen, den dann nur noch die Feuerwehr bekämpfen kann, heißt es.

Apropos Feuerwehr: Die Plieninger sind mit einer kleinen Truppe dabei und zeigen den Kindern anhand von Modellen, was passiert, wenn es in einem Haus (hier in Puppenhausgröße) brennt. Und was man auch als Kinder machen kann, wenn es tatsächlich einmal Feuer auf dem Hof geben sollte.

Der tote Winkel: Eine besondere Falle

Nicht weniger beeindruckend ist eine Vorführung, die eine Situation im Wald simuliert. Ein herunterfallender Ast jedenfalls erzeugt so viel Kraft, dass er spielend eine Melone durchschlägt. Das ist etwas, was die Kinder offenbar ganz besonders in den Bann zieht.

Der tote Winkel ist ein weiteres Thema. Weil dieses Phänomen eben auch schon vielfach Ursache für teils tragische Unfälle auf deutschen Bauernhöfen war. Die Sicherheitsexperten zeigen den Kindern, wie man sich richtig etwa einem Bulldog nähert, in dem zum Beispiel der Vater sitzt. Demonstriert wird zugleich die Wirkung einer neu entwickelten Rückfahrkamera, die so konfiguriert ist, dass sie Menschen registriert und entsprechende Warnsignale abgibt, bei Tieren aber stumm bleibt. Diese automatische Personenerkennung sei in der täglichen Berufspraxis von großer Hilfe, heißt es.

Auch das Rote Kreuz ist helfend an diesem Sicherheitstag beteiligt. Karl-Heinz Brandl, BRK-Urgestein aus Markt Schwaben und eigentlich schon Rentner, stellt sich mit BRK-Kameraden zur Verfügung, um den jungen Landkreisbürgern das Innenleben eines Rettungswagens (RTW) zu erklären. Die Kinder bekommen so etwa ein Vakuum-Bett erklärt und wofür es gut ist. Oder eine Absaugpumpe, die dafür geschaffen wurde, Erbrochenes zu beseitigen. Wer solche Sachen schon mal gesehen und sie womöglich auch ein wenig kennengelernt hat, hat im späteren Leben, in einem konkreten Notfall, womöglich weniger bis gar keine Angst, ist dabei der Hintergedanke der helfenden Kräfte. Die Rotkreuzler bieten zudem eine „Trau-dich-Erste Hilfe“ an. Was mit anderen Worten meint: Nur wer nicht hilft, macht in jedem Fall Fehler.

Gut 40 Erwachsene kümmern sich an diesem Pfingstferientag darum, dass die rund 70 Teilnehmer so viel wie möglich mitnehmen an neuen Erkenntnissen.

An einer anderen Ecke auf dem Röckenschuß-Hof hat die Landwirtschaftliche Krankenkasse zwei Slackline-Bahnen aufgebaut. Ein gespanntes Band, auf dem balanciert werden soll. Derweil die Ortsbäuerinnen für die Verköstigung der jungen Leute und der erwachsenen Helfer sorgen. Der Aufwand, der hier betrieben wird, ist nicht klein, sagt Christian Satzl, zuständig bei der Sozialversicherung SVLFG für den Bereich Prävention. Zweimal im Jahr sei es möglich, solche Veranstaltungen wie hier auf die Beine zu stellen. „Wann es wieder einen Termin dieser Art im Landkreis Ebersberg geben wird, ist aber noch unklar“, so Satzl.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter