Gefühle während der Lockdowns: Kunstausstellung in Ottersberg

Von: Friedbert Holz

Teilen

Natalja Herdt präsentiert Bilder ihrer Zeichenaktion. © Johannes Dziemballa

Die Poinger Künstlerin Natalja Herdt zeigt in ihrem Atelier Bilder von Menschen, die ihre Gefühle während der Corona-Lockdowns künstlerisch zu Papier gebracht haben.

Ottersberg – Vor drei Monaten hat Natalja Herdt den Kulturpreis der Gemeinde Poing erhalten, jetzt präsentiert sie in ihrem Atelier in Ottersberg (Melchior-Huber-Straße 22, Gemeinde Pliening) das Ergebnis einer Zeichenaktion, die in einer ersten Phase im Dezember 2019 gestartet war. Die Künstlerin aus Poing hatte Menschen eingeladen, während der Corona-Pandemie ihre Gefühle und Eindrücke unter dem Motto „Hoffnung, Angst, Mut“ ganz individuell aufzuzeichnen.

Poing: Kulturpreis für Natalja Herdt

Am Wochenende trafen sich alle diese Künstler zur Vernissage, ihre Werke sind noch bis morgen, Donnerstag, im Atelier Herdt zu betrachten. „Während der ersten Etappe, noch vor Corona, habe ich in Ottersberg Treffen organisiert, die einem Austausch von Erfahrungen dienen sollten“, erzählt Natalja Herdt, „Beiträge aus der zweiten Etappe, im April/Mai 2020 während des damaligen Lockdowns, habe ich dann auf Instagram und der Homepage der Gemeinde Poing gepostet.“ Die 46-Jährige, die aus Russland stammt und seit 1992 in Deutschland lebt, hat selbst auch bei dieser Zeichenaktion mitgemacht, zusammen mit weiteren 16 Personen aus der näheren Umgebung.



Gefühle während der Lockdowns in Bildern ausgedrückt. © Johannes Dziemballa

Die Zeichnungen, in fast jeder Art und Technik des Malens auf Papier gebracht, zeigen ganz unterschiedliche Szenen, Eindrücke und Gefühle. Sie sollen ein Abbild dessen sein, wie ihre Erschaffer die Abgeschiedenheit während der Pandemie empfunden haben und wie sie damit umgegangen sind.



Da zeichnete etwa, schon sehr professionell, eine Architektin und Gartentherapeutin ihren Tagesablauf während des Lockdowns als Comic in ihr Skizzenbuch. Ein Maler aus Poing fand Gefallen an einem Esel ganz in Blau, „der Farbe der Romantik“, wie er meint.



Zur Vernissage kamen alle Künstler. © Johannes Dziemballa

Weniger romantisch, mit einem Hauch von Endzeit-Stimmung, die Bleistift-Zeichnung zum Thema Krieg, mit brennenden Schiffen im Hintergrund, wohl ein erschrockenes Paar auf der Flucht. Von der Wand gegenüber grüßt ein zarter Blumengruß aus dem Mai 2020 zum Muttertag, offensichtlich ein besonderes Erlebnis in einer besonderen Zeit.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Auch ein Sonnenuntergang in fröhlichen Farben ist zu sehen, oder der zu Papier gebrachte Glaube einer Zwölfjährigen, gar abheben zu können – sie sieht sich als Figur mit Flügeln nach dem Motto „I believe I can fly“ (Ich glaube, ich kann fliegen).



Dieses gezeichnete oder gemalte Spektrum persönlicher Eindrücke, auch die fünf Stoffbahnen von Natalja Herdt selbst mit ihren Impressionen, versetzen den Betrachter in Staunen. „Ähnlich ist es auch den Aktiven bei dieser Aktion ergangen, die sich bei der Vernissage zum ersten Mal live gesehen haben“, berichtet die Initiatorin.



Ausstellung noch zwei Tage geöffnet

Die Poinger Künstlerin ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis und sagt, dass sie nicht auf Anhieb so viel Aktivität und Begeisterung erwartet habe. Herdt, Mutter von zwei Kindern, hat in Kassel Bildende Kunst studiert, besitzt einen Abschluss in Freier Kunst und Videoinstallation. Sie hat bei mehreren Film- und Kunstprojekten in Deutschland mitgewirkt, war an Ausstellungen beteiligt. In Poing wurde sie vor allem durch diverse Installationen bekannt.



Die Ausstellung im Atelier Herdt an der Ortsdurchfahrt von Ottersberg ist noch heute, Mittwoch (27. Juli), und am morgigen Donnerstag, 28. Juli, zu sehen, geöffnet ist von 10 bis 12 Uhr und von 18 bis 20 Uhr.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.