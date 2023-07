Geltinger Musikapelle und Nachwuchsmusi spielen zwei Benefizkonzerte im Freien

Die Musikkapelle (re.) und die Nachwuchsmusi spielen am Sonntag in Landsham und Pliening.

Zugunsten der Kinderkrebshilfe

Nach 2022 spielen die Musikkapelle Gelting und die Nachwuchsmusi am Sonntag, 23. Juli, zum zweiten Mal zwei Benefizstandkonzerte an einem Tag. Dieses Mal zugunsten der Kinderkrebshilfe.

Pliening – Zur Zeit laufen die Vorbereitungen und Proben für die beiden Benefizstandkonzerte der Musikkapelle Gelting und der Geltinger Nachwuchsmusi am Sonntag, 23. Juli, in Landsham und Pliening zugunsten der Kinderkrebshilfe. Die Geltinger Nachwuchsmusi wird hier erstmals durch junge Musiker aus Finsing unterstützt, informiert Georg Rittler, Schriftführer der Musikkapelle Gelting.



An zwei Standorten werden die Musikanten die intensiv geprobten Stücke aufführen und damit ein entsprechendes Programm anbieten. Das erste Konzert spielen sie von 9.45 bis 10.45 Uhr am Dorfplatz in Landsham, danach geht es schnell rüber nach Pliening. Dort spielen die beiden Kapellen von 11 bis 12.30 Uhr am Bürgerhaus.



Alle Einnahmen für die Kinderkrebshilfe

Die Nachwuchsmusi unter der Leitung von Christine Westermair wird unter anderem „La Cucaracha“ und „Pirates of The Caribbean“ zum Besten geben. Die Musiker der Musikkapelle Gelting werden unter ihrem Dirigenten Edoardo Pirozzi mit dem Stück „Wenn die Egerländer spielen“ starten und viele weitere bekannte Stücke im Repertoire haben.



Mit den bei den Konzerten eingenommenen Spenden und Überschüssen wird die Kinderkrebshilfe unterstützt. Aus gutem Grund: „Einige in den Reihen der Musiker oder deren enge Angehörige haben mit Krebs zu tun. Deshalb ist es für sie ein besonderes Anliegen, die Krebshilfe allgemein finanziell zu unterstützen“, so Rittler.

Beim Auftritt um die Mittagszeit am Plieninger Bürgerhaus werden noch die Kinder des katholischen Kindergartens St. Barbara eine Tanzvorführung darbieten, als Dankeschön fürs Maibaumaufstellen durch die Geltinger Nachwuchsmusi im Garten des Kindergartens.



Getränke in Landsham, Getränke und Essen in Pliening

Beim Standkonzert in Landsham werden für die Besucherinnen und Besucher Getränke angeboten, in Pliening zusätzlich Grillspezialitäten. Auch der Erlös aus dem Verkauf von Getränken und Essen kommt der Kinderkrebshilfe zugute.



Das einzige, was die Musikkapellen nicht beeinflussen können, ist das Wetter: bei Regen finden die Standkonzerte nicht statt, informiert Schriftführer Georg Rittler.



Im Juni 2022 spielten die Musikkapelle und die Nachwuchsmusi erstmals zwei Benefizstandkonzerte an einem Tag. Damals kamen 1000 Euro an Spenden zusammen für die Ukrainehilfe bzw. die Poinger Tafel.

