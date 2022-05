Gemeinde Pliening: Weniger Rücklagen und höhere Schulden wegen großer Investitionen

Von: Armin Rösl

Eines der Großprojekte: Die Sanierung und Erweiterung der Alten Schule im Ortsteil Gelting. © Johannes Dziemballa

Pliening baut eine Seniorenwohnanlage, Mehrfamilienhäuser mit günstigen Mietwohnungen, saniert die Alte Schule Gelting und vieles mehr. All das macht sich im Haushalt bemerkbar.

Pliening – Trotz hoher Investitionen in diesem Jahr und in den nächsten Jahren sowie einem coronabedingten Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen kann Pliening finanziell beruhigt in die Zukunft blicken. „Die Handlungsfähigkeit der Gemeinde ist gesichert“, zog Bürgermeister Roland Frick (CSU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung als Resümee zum Haushalt 2022 und dem Finanzplan bis 2025. Der Haushalt 2022 hat ein Gesamtvolumen von gut 32,5 Millionen Euro.

Pliening: Tiefbaumaßnahmen für 11,5 Millionen Euro

Allein an Hochbaumaßnahmen rechnet die Kämmerei (die derzeit von der stellvertretenden Finanzchefin Michaela Mörtl geleitet wird) mit Ausgaben in diesem Jahr in Höhe von knapp 11,5 Millionen Euro. Dazu gehören unter anderem die Netzwerkverkabelung im Rathaus, Schlusszahlungen für den Bau des Feuerwehrhauses Pliening und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Gelting, Austausch Hallentor und Holzwand Bauhof, Neubau Mehrfamilienhäuser in Landsham-Süd (deren Wohnungen die Gemeinde kostengünstig vermieten wird), Neubau Seniorenwohneinrichtung in Pliening, Sanierung und Geschosswohnungsbau Alte Schule Gelting.

Im Tiefbau sind Ausgaben in Höhe von 2,6 Millionen Euro geplant, unter anderem für die Erneuerung von Spielgeräten an Kinderspielplätzen, Leitungsverlegung für Niederschlagswasser Am Urtel in Gelting, Planung und Ausbau Glasfaserversorgung, Neuanlegung von Gräbern auf dem Gemeindefriedhof sowie Tiefbaumaßnahmen an der Friedhofsallee.

Aufgrund der Investitionen sinkt die Rücklage der Gemeinde Pliening in diesem Jahr auf ein historisches Tief von 8,6 Millionen Euro. Ab 2023 soll es laut Kämmerei wieder Zuführungen geben, sodass die Rücklagen bis Ende 2025 auf etwa 12,5 Millionen Euro steigen werden. Ende 2019 hatten die Rücklagen einen Höchststand von 21,5 Millionen Euro erreicht.



Schuldenstand steigt auf 15,2 Millionen Euro

Steigen werden der Kämmerei zufolge die Schulden in den nächsten Jahren: von gut 350.000 Euro aktuell auf 10,3 Millionen Euro Ende 2023 und 15,2 Millionen Euro Ende 2024.

An Personalkosten rechnet die Gemeinde für heuer mit knapp 2,8 Millionen Euro. Weitere große Ausgabe ist die jährliche Kreisumlage an den Landkreis Ebersberg, die laut Kämmerei in diesem Jahr 3,8 Millionen Euro betragen wird.



Gemeinderat Pliening einstimmig für Haushaltspaket

Auf der Einnahmenseite geht die Verwaltung von folgenden Beträgen in diesem Jahr aus: 3,1 Millionen Euro Gewerbesteuer, 5,5 Millionen Euro Anteil an der Einkommenssteuer, 362.000 Euro Anteil an Umsatzsteuer, 770.000 Euro Grundsteuer B (bebaute Flächen), 57.000 Euro Grundsteuer A (landwirtschaftlich genutzte Flächen) und 14.000 Euro Hundesteuer.

Nachdem Bürgermeister Roland Frick die wichtigsten Daten und Zahlen aus dem Haushalt und dem Finanzplan vorgetragen hatte, stimmte der Gemeinderat ohne Wortmeldungen und Diskussion dem Paket einstimmig zu.

