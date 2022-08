Gemeinderat Pliening genehmigt 670.000 Euro für neue Feuerwehrfahrzeuge

Von: Armin Rösl

Teilen

Kommandant Christian Erl stellte im Namen der FFW Pliening den Antrag auf zwei neue Fahrzeuge. © privat

Für die Freiwilligen Feuerwehren Pliening und Gelting kauft die Gemeinde Pliening neue Fahrzeuge. Als Ersatz für alte und zum Teil reparaturanfällige Fahrzeuge.

Pliening – Die Gemeinde Pliening kauft für die Freiwillige Feuerwehr Pliening zwei neue Fahrzeuge und für die Freiwillige Feuerwehr Gelting einen neuen Verkehrssicherungsanhänger. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung Ende Juli einstimmig beschlossen. Die Anschaffungen kosten insgesamt rund 670.000 Euro (inklusive Beratungskosten). Bürgermeister Roland Frick (CSU) sagte, dass alle drei Fahrzeuge dringend notwendig seien, da sie im Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde Pliening auf Stufe „Rot“ stünden.

Pliening: Gemeinderat stimmt ohne Diskussion zu

Von heute auf morgen allerdings werden die Fahrzeuge nicht bei den Feuerwehren sein. Frick erläuterte, dass die Verwaltung mit Blick auf Ausschreibung, Lieferzeit und eventuelle Lieferengpässe mit zwei bis drei Jahren rechne. Es sei aber wichtig, die Anschaffungen „nicht auf die lange Bank zu schieben“.



Für die FFW Pliening wird ein Tanklöschfahrzeug TLF3000 als Ersatz für das Löschgruppenfahrzeug LF16/12 gekauft, welches laut Bürgermeister 30 Jahre alt ist. Den Preis schätzt die Verwaltung auf rund 400.000 Euro, hinzukommen etwa 20.000 Euro Beratungskosten. „Das gesamte Beschaffungsverfahren soll durch ein externes Ingenieurbüro sowie juristische Beratung durchgeführt werden“, heißt es in der Ausführung der Verwaltung.

Anschaffungs- und Lieferzeit: circa zwei bis drei Jahre

Gleiches gilt für einen Gerätewagen Logistik, der ebenfalls für die FFW Pliening gekauft wird. Preis: rund 200.000 Euro. Für beide Anschaffungen wird die Gemeinde Pliening beim bayerischen Innenministerium Fördermittel beantragen, die mit 77.000 Euro (für das Tanklöschfahrzeug) bzw. 35.200 oder 40.700 Euro (je nach Ausstattung) für den Gerätewagen angegeben werden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

In allen drei Fällen hat die jeweilige Feuerwehr an die Gemeinde Pliening einen Antrag auf Neuanschaffung gestellt. Im Schreiben bezüglich des Tanklöschfahrzeugs weist Plienings Kommandant Christian Erl darauf hin, dass die Nutzungsdauer in der Regel 25 Jahre betrage, das derzeitige Fahrzeug (Baujahr 1992) wurde 1993 in Betrieb gestellt. Der für alle drei Feuerwehren (Pliening, Gelting und Landsham) erstellte Feuerwehrbedarfsplan habe ergeben, dass dieses Fahrzeug dringend ersetzt werden muss. Das neue TLF3000 soll die Funktion des 30 Jahre alten LF16/12 als erstausrückendes Fahrzeug übernehmen.



Pliening: Gut und sicher ausgerüstet für Unfälle

Das Gefährdungspotenzial im Bereich der FFW Pliening beschreibt Kommandant Erl wie folgt: „Besonders zu erwähnen ist, dass sich im Schutzbereich der FFW Pliening Staats- und Kreisstraßen mit viel Durchgangsverkehr befinden. Hier mussten in den vergangenen Jahrzehnten bereits einige Einsätze nach Verkehrsunfällen unter anderem mit eingeklemmten Personen abgearbeitet werden, daher ist der hydraulische Rettungssatz auch zukünftig erforderlich. Zusätzlich zur Wohnbebauung gibt es noch einige Tiefgaragen, Biogasanlagen, landwirtschaftliche Anwesen, Versammlungsstätten, Kindergärten etc.“.



FFW Gelting: Neuer Warnanhänger soll für mehr Sicherheit sorgen

Warum die FFW Gelting einen neuen Verkehrssicherungsanhänger als Ersatz für den alten benötigt, schildert Kommandant Michael Kneißl im Antragsschreiben: „Im örtlichen Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr Gelting liegt ein Abschnitt der Staatsstraße 2580 (Flughafentangente Ost) mit der Anschlussstelle Pliening/Markt Schwaben.“ Bei Einsätzen auf der FTO ergebe sich für die Feuerwehrkräfte eine „erhebliche Gefährdung“, wenn nicht auffällig und deutlich auf die Unfallstelle aufmerksam gemacht wird.



Beim derzeitigen alten Warnanhänger seien bereits Ausfälle und Mängel aufgetreten. Diese hätten zwar bisher durch Feuerwehrleute behoben werden können, ein Dauerzustand aber sei das nicht. Deshalb sei ein neuer Warn-/Signalanhänger dringend erforderlich. Dieser koste etwa 30.000 Euro.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.