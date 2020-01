Wählergruppe Gelting: Mit Ludwig Huber an der Spitze

Die Wählergruppe Gelting hat ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl in Pliening nominiert. An der Spitze steht Ludwig Huber.

Gelting/Pliening – Mit drei Frauen und neun Männern tritt die Wählergruppe Gelting bei der Kommunalwahl am 15. März in der Gemeinde Pliening an. Listenführer ist Ludwig Huber, Juniorchef des Zehmerhofs in Gelting. Von 20 maximal möglichen Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat (der 20 Sitze umfasst plus Bürgermeister) schickt die unabhängige Wählergruppe Gelting zwölf ins Rennen. Bislang sitzt mit Max Huber ein Vertreter im Kommunalparlament, er kündigte bereits im vergangenen Jahr an, aus Altersgründen nicht mehr zu kandidieren.

In Folge dessen war unklar, ob und in welcher Form die Wählergruppe weiter besteht. Huber berichtete, dass er zu wenige Interessenten gefunden habe, um erneut eine eigene Liste präsentieren zu können. Nach Wochen der Ruhe haben Gerhard Straßer, Ludwig Huber und Hubert Bichler die Wählergruppe Ende 2019 wiederbelebt. Deren öffentliche Nominierungsversammlung fand am 3. Januar, 18.30 Uhr, im Landgasthof Forchhammer in Pliening statt.

Einen eigenen Bürgermeisterkandidaten stellt die Wählergruppe nicht, ihr Ziel ist es laut Spitzenkandidat Ludwig Huber, mindestens einen, wenn nicht gar zwei Bewerber in den Gemeinderat zu bekommen. „Ich finde es wichtig, dass es für und in Gelting eine Kontaktperson beziehungsweise einen Ansprechpartner im Gemeinderat gibt“, so Huber. Gleichzeitig betont er, dass die parteiunabhängige Wählergruppe für alle Ortsteile da sei, nicht nur für Gelting allein.

Kandidatenliste

1. Ludwig Huber

2. Josef Mayr jun.

3. Gerhard Straßer

4. Katharina Feist

5. Stefan Bogner

6. Matthias Matheis

7. Maximilian Heinrich

8. Florian Häfner

9. Hubert Bichler

10. Veronika Kneißl

11. Josef Straßer

12. Barbara Huber

