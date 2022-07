Glänzende Männeraugen im Kieswerk Ebenhöh

Alte Nutzfahrzeuge sind mindestens so interessant wie Alltagsautos, möchte man bei diesem Foto meinen.

Endlich mal wieder Oldtimer-Feeling in Gerharding bei der Firma Ebenhöh. Und es kamen so viele wie selten zuvor.

Pliening - Es gibt durchaus Alternativen zu Baumarkt, Fußball oder Handwerksmesse, um Augen von männlichen Wesen jeden Alters zum Glänzen zu bringen: Etwa das Oldtimer-Treffen auf dem Gelände des Kieswerks Ebenhöh in Gerharding.

Nach vier Jahren Pause, teils bedingt durch die Pandemie, waren diesmal noch mehr Fahrzeuge und Baumaschinen aller Art und Größe auf dem weitläufigen Gelände zu bestaunen, zur elften Auflage kamen auch wieder deutlich mehr Interessierte. „Wir sind geplättet vom diesjährigen Ansturm“, gab sich Kieswerksbesitzer Jürgen Ebenhöh so stolz wie erstaunt, als er die zahlreichen Gäste im Festzelt begrüßte.

Vier Jahre Pause waren zu überstehen

Und er gab bei der Gelegenheit gern das Mikrofon weiter an Tochter Melanie, die zusammen mit ihrem Bruder Marc seit rund neun Monaten dieses groß dimensionierte Fest organisiert hatte, unterstützt natürlich von vielen Kieswerk-Mitarbeitern.

Die sorgten nicht nur bei der Ankunft des Besucherstroms für geregeltes Parken auf der großen Wiese, sie gaben auch, in orangen Westen leicht zu erkennen, wichtige Orientierungshilfe auf dem Firmengelände.

Das Areal selbst war schon von Weitem nicht zu übersehen, hatten doch Anbieter von modernen Baumaschinen, darunter auch riesigen Kränen, eine Art kleine „Bauma“ am Eingang aufgebaut. Und so blieben nicht nur kleine Buben erst einmal staunend stehen, um sich die Giganten aus Stahl näher zu betrachten.

Natürlich gab’s auch Vorführungen von Spezialisten dazu, und so bekam wohl bei manchem Mann der Traum vom Bagger-Fahren neue Nahrung. Im Miniatur-Format war das sogar tatsächlich möglich: Ferngesteuert konnten nicht nur Baugeräte auf einem kleinen Kiesberg selbst bewegt werden, auch 40-Tonner-Lkw ließen sich so über den Platz bewegen. Gratis dabei war nicht selten der Streit zwischen Vater und Sohn, wer denn nun dran sein durfte mit den Hebeln an der Funksteuerung.

Ein besonderes Vergnügen für große und kleine Männer

Tatsächlich nur für „echte“ Oldtimer gedacht war hingegen eine Art Ersatzteile-Flohmarkt. Hier lagerte alles, was an alten Fahrzeugen kaputt gehen kann, vom winzigen Motorrad-Glühbirnchen bis zur riesigen Lastwagen-Kupplungsscheibe.

Daneben in einer Halle und davor warteten herrliche Personenwagen-Oldies, vor allem Youngtimer aus den Jahren 1950 bis 1980: etwa ein VW Bully mit Pritsche und 120 PS starkem Porsche-Motor, ein bildschönes Ford Thunderbird-Cabriolet von 1955, ein Indian Scout Motorrad, ein seltenes BMW 3200 CS Coupé sowie einige sehr gut restaurierte Mercedes- und Porsche-Modelle. Publikumsmagnet war aber sicher jener herzige Fiat Topolino („Mäuschen“) von 1939 mit gerade einmal 13 PS. Neben einem alten Reisekoffer auf seinem Heckträger baumelte noch eine jener Chianti-Weinflaschen im Korbgeflecht, das unvermeidliche Italien-Mitbringsel früherer Gardasee-Touren.

+ Faszination alte Autos: In Pliening kamen Fans am Wochenende voll auf ihre Kosten. Fotos: Dziemballa © Dziemballa

Weniger zierlich, aber nicht weniger emotional die lange Reihe historischer Lastwagen von Marken, die teils längst nicht mehr existieren: Magirus, Henschel, Borgward, Steyr oder Hanomag. Diese Riesen aus Blech und Stahl bildeten einst den Beginn jener Leidenschaft von Jürgen Ebenhöh, der bereits 1971 einen alten MAN aus dem Kieswerk-Fuhrpark restauriert hatte; zusammen mit dem einstigen Betriebsleiter Rudi Schermer.

Faszination alte Auto ist ungebrochen

Schon bald fanden sich weitere Weggefährten für dieses Hobby. 1999 entstand hier so auch das erste Oldtimer-Kippertreffen. Mittlerweile aber ist es zum Stelldichein für Freunde alter Fahrzeuge geworden, aber auch für jene Fans, die sich an hochkomplexer Technik auf dem Bausektor interessieren oder einfach einen sehr interessanten Tag erleben wollen.

Schließlich war für die ganze Familie etwas geboten, auch wieder jener unbeschreibliche Blick aus dem Personenbeförderungskorb über das Kieswerk-Areal, in die Höhe gehievt von einem Mega-Kran: Die Leute standen Schlange für den mobilen Aussichtsturm. Wer es gemütlicher wollte, konnte in alten Feuerwehrautos eine Rundfahrt genießen, moderne Wohnmobile bestaunen oder bei Bier und Brotzeit die automobile Szenerie auf sich wirken lassen.

