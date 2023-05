Großes Geburtstagsständchen: Musikkapelle Gelting spielt zum 210. von Richard Wagner im Künstlerhaus

Von: Armin Rösl

Die Musikkapelle Gelting mit ihrem Dirigenten Edoardo Pirozzi im Festsaal des Künstlerhauses am Münchner Lenbachplatz. © Dominik Hierl

Die Musikkapelle Gelting hat zum 210. Geburtstag des Komponisten Richard Wagner ein großes Konzert im Münchner Künstlerhaus gespielt. Bereits zum zweiten Mal nach 2022.

Gelting/München – Nach 2022 spielte die Musikkapelle Gelting jetzt zum zweiten Mal ein Konzert zum Geburtstag des Komponisten Richard Wagner. Jetzt, am 22. Mai, war es der 210. Geburtstag, zu dem die Musikkapelle mit 36 Musikerinnen und Musikern am Sonntagnachmittag (21. Mai) im Festsaal des Künstlerhauses am Münchner Lenbachplatz spielte. Auf Einladung der Veranstalter des Geburtstagsfestes/-konzertes, dem Richard-Wagner-Verband und dem Verein Opernfreunde München. Eine persönliche Verbindung des Dirigenten Edoardo Pirozzi zur stellvertretenden Vorsitzenden des Münchner Wagner-Verbandes, Monika Weber, machte das Erlebnis für die Musikanten aus Gelting möglich, berichtet Georg Rittler, Schriftführer der Musikkapelle.



Würdigung im Konzertbericht

In einem Konzertbericht würdigt Der Opernfreund, eigenen Angaben zufolge Deutschlands ältestes privates Opernmagazin, den Auftritt der Geltinger mit folgenden Worten: „...ein reines Laienorchester, das gleichfalls Ehre einlegt, wenn es gilt, technisch durchaus schwierige Stücke gut zu spielen. Chapeau.“ Der komplette Bericht ist online nachzulesen auf www.deropernfreund.de.

Darin schreibt der Autor Frank Piontek von einem „beschwingten Konzertnachmittag“ mit Stücken von Wagner sowie von Komponisten, die mit ihm in Verbindung stehen: Beethoven, Rossini, Verdi und Strauss. Zitat: „Das Konzert (...) wurde von Edoardo Pirozzi zusammengehalten, einem waschechten Römer, der am Salzburger Mozarteum und in der Brahmsstadt Detmold studierte, gelegentlich in Bayreuth (nicht bei den Festspielen, aber bei diversen anderen Festivals) das Horn blies und mit Siegfrieds Ruf Ehre einlegte. Nun leitet er also die Musikkapelle Gelting.“ Die bezeichnet der Autor als „gute Big Band“, die zurecht nach ihrem Konzert langen Beifall erhalten habe.



Georg Rittler, der Schriftführer der Musikkapelle Gelting, berichtet nach dem Konzert: „Es war für die Musiker ein besonderes Erlebnis, dort spielen zu dürfen.“

