Grundschüler aus Pliening zur Mittagsbetreuung nach Parsdorf

Von: Armin Rösl

Für die Mittagsbetreuung hat die Gemeinde Pliening nun eine Lösung gefunden. © Armin Rösl

Die Gemeinde Pliening hat eine Lösung gefunden, für alle Grundschüler, die eine Mittagsbetreuung benötigen, einen Platz anbieten zu können. Wie gehabt in Pliening sowie jetzt neu in Parsdorf.

Pliening – Die Gemeinde Pliening hat eine Lösung gefunden, um im neuen Schuljahr 2023/24 allen Grundschülerinnen und -schülern, die eine Mittagsbetreuung benötigen, einen Platz anbieten zu können. Für circa 35 Kinder stehen Plätze in der Mittagsbetreuung in der Grundschule Parsdorf (Gemeinde Vaterstetten) zur Verfügung, berichtet Bürgermeister Roland Frick. Katrin Dung, Leiterin der Grundschule Pliening, habe ihn auf diese Möglichkeit hingewiesen. Mit gutem Wissen und Gewissen, denn Dung leitet kommissarisch auch die Grundschule in Parsdorf. Dort seien ausreichend Plätze frei.



Pliening: Infoabend für Eltern und Gemeinderäte

Aus pädagogischer Sicht, sagte Frick am Donnerstag im Gespräch mit unserer Zeitung, sei es laut Dung sinnvoll, Schüler der 1. Klassen in die Mittagsbetreuung nach Parsdorf zu bringen. Damit diese zusammenbleiben können. Dortin gefahren werden sie vom Busunternehmen Larcher aus Markt Schwaben gefahren, berichtet der Bürgermeister, der mit dem Unternehmen diesbezüglich Gespräche geführt hatte. Frick ist eigenen Worten zufolge „froh und dankbar“ über die Zusage Larchers, zwei Busfahrten pro Tag durchzuführen: eine nach der 4. Unterrichtsstunde und eine nach der 6. Stunde. Das Abholen in Parsdorf müssten die Eltern übernehmen. Die Mittagsbetreuung in Parsdorf bietet Frick zufolge Betreuungszeiten bis 17 Uhr an.



Pliening: Bus bringt Schüler nach Parsdorf

Diese Lösung präsentierte und erläuterte der Bürgermeister bei einem Informationsabend am Mittwoch, zu dem rund 60 Personen (Eltern sowie Gemeinderatsmitglieder) gekommen waren.



Wie berichtet, war seit Anfang März bei vielen Eltern von Grundschülern und Vorschulkindern die Sorge groß, im nächsten Schuljahr für ihr Kind keinen Platz in der Mittagsbetreuung zu bekommen. Die Elterninitiative Pliening (EIP), die diese sowie den Hort betreibt, hatte beim Tag der offenen Tür am 10. März mitgeteilt, dass es voraussichtlich nicht genügend freie Plätze geben würde. In der Gemeinderatssitzung Ende März äußerten Eltern ihre Sorge mit Blick auf das neue Schuljahr.

Pliening: Erfolglose Suche nach Betreuungspersonal

Bereits einen Tag nach jener Sitzung erläuterten Bürgermeister Frick und Schulleiterin Dung, dass ein Mehrzweckraum in der Schule ab September für die Mittagsbetreuung zur Verfügung gestellt werde. Um zumindest das Platzproblem aufzufangen. Was aber fehlte, ist Personal, um allen angemeldeten Kindern (35 auf einer Warteliste) auch eine Betreuung bieten zu können. Ein Aufruf der Gemeinde Pliening und der EIP, dass sich Interessierte für eine Mini-Job-Stelle bewerben könnten, blieb laut Frick erfolglos.

Laut EIP-Geschäftsführerin Pamela Grund kann der Verein in der Mittagsbetreuung 75 Grundschüler (1. bis 4. Klasse) betreuen. Für das kommende Schuljahr werden laut Rektorin Katrin Dung drei 1. Klassen mit insgesamt 75 Kindern gebildet – demzufolge entstand die Warteliste mit etwa 35. Und der Unmut einiger Eltern. In der Gemeinderatssitzung Ende März sagte Bürgermeister Roland Frick: „Uns sind die Familien in Pliening nicht wurscht“ und es werde an Lösungsmöglichkeiten gearbeitet. Dies ist nun erfolgt.

