Grundschule Pliening: Zwölf Luftreiniger für Klassenzimmer

Einkauf

von Armin Rösl schließen

Die Gemeinde Pliening hat für die Grundschule Luftreinigungsgeräte gekauft. Zwei weitere sind bestellt, für die Mittagsbetreuung.

Die Gemeinde Pliening hat für die Grundschule zwölf Luftreinigungsgeräte gekauft und in Klassenzimmern aufgestellt. Kosten: rund 40.000 Euro. Das gab Bürgermeister Roland Frick in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. Die Luftreiniger sind im Zuge der Corona-Pandemie angeschafft worden, um Schülern und Lehrkräften das bestmögliche und ein virenfreies Klima zu ermöglichen. Laut Frick habe die Schulleitung bereits mitgeteilt, dass sich die Geräte bewährt haben. Des Weiteren, so der Bürgermeister, habe sich unlängst die Elterninitiative Pliening (EIP) gemeldet mit der Bitte, auch für die Räume der Mittagsbetreuung (für Grundschüler) im Familienland ebenfalls Luftreiniger anzuschaffen. „Wir haben noch einmal zwei bestellt“, so Plienings Bürgermeister.