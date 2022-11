Gutachten: Pliening hat mehrere Potenzialflächen für Windräder und Photovoltaikanlagen

Von: Armin Rösl

Teilen

Die Energie-Agentur Ebersberg-München nennt in einer jetzt veröffentlichten Untersuchung für die Gemeinde Pliening vier Potenzialflächen für Windräder sowie drei Bereiche für großflächige Photovoltaikanlagen. (Symbolbild). © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

In der Gemeinde Pliening gibt es mehrere Flächen, auf denen Windräder bzw. großflächige Photovoltaikanlagen gebaut werden könnten. Das Gutachten wurde jetzt vorgestellt.

Pliening – Nach zwei Stunden Diskussion in der Sondersitzung des Gemeinderates Pliening am Dienstagabend stand die CO2-Ampel im Rathaussitzungssaal auf Gelb – sinnbildlich für das Ergebnis der Debatte um Potenzialflächen für Windräder und Freiflächen-Photovoltaikanlagen (PV). Mit dem Beschluss des Gemeinderates befindet sich Pliening in der Gelbphase: Die von der Energieagentur Ebersberg-München und der Eniano GmbH im Auftrag der Gemeinde berechneten und vorgeschlagenen Potenzialflächen werden dem Regionalen Planungsverband München als mögliche Flächen gemeldet. Ob im Einzelfall dann tatsächlich ein Windrad oder eine PV-Anlage errichtet wird, ob die Ampel also auf Grün oder auf Rot springt, wird erst später entschieden. Wenn konkrete Bauvorhaben bei der Gemeinde angemeldet werden. Dann, so die Verwaltung, müsse zunächst ein vorhabenbezogener Bebauungsplan erstellt werden.



Pliening: Windräder in vier Bereichen möglich

Bis dahin werden noch einige Jahre ins Land gehen. Der Planungsverband hat die Kommunen in seinem Gebiet zunächst aufgefordert, Flächen zu melden, die für Wind- und/oder Photovoltaikanlagen geeignet sind. Bei den Ermittlungen spielen unter anderem rechtliche und politische Vorgaben eine Rolle, wie der Abstand zu Naturschutzgebieten sowie zur Wohnbebauung. Bis Ende 2027 muss der Planungsverband sämtliche Flächen dem Freistaat Bayern melden zur weiteren Bearbeitung bzw. Ausweisung.



Wir wollen das Heft selbst in die Hand nehmen.

In Pliening wolle man früh dran sein, um selbst die Flächen zu bestimmen und nicht, später, von außen auferlegt zu bekommen. Das erläuterten Bürgermeister Roland Frick (CSU) und Bauamtsleiter Martin Schmidt-Roschow in ihren Ausführungen zu Beginn der Debatte. „Wir wollen das Heft selbst in die Hand nehmen“, sagte Frick. Anschließend stellte eine Vertreterin der Energieagentur die Ergebnisse der Untersuchungen vor.



Wohnbebauung, Vogelschutz und Funkfeuer müssen berücksichtigt werden

Für Windräder kämen demnach vier potenzielle Bereiche infrage: in der Finsinger Au, bei Gigging, westlich von Pliening/nordöstlich von Landsham und am westlichen Gemeindegebiet/nördlich des Abfanggrabens am Speichersee. Eine der Flächen gehört der Gemeinde Pliening, die anderen sind in Privateigentum.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Bei den möglichen Standorten mit berücksichtig werden müssten das Vogelschutzgebiet am Speichersee sowie das Funkfeuer oberhalb von Ottersberg, erläuterten Frick und Schmidt- Roschow. Zum Vogelschutzgebiet müsse der Mindestabstand 1200 Meter betragen, zum Funkfeuer 3000 Meter. Letzteres wolle er aber nochmals überprüfen lassen, kündigte Frick an.



Vorschlag: Fernwärme für Ottersberg In ihrer Untersuchung für die Gemeinde Pliening haben die Energieagentur Ebersberg-München und die Eniano GmbH auch das Potenzial für regenerative Wärme und Photovoltaikanlagen auf Dächern geprüft. Ein Ergebnis: Für die Bereiche Münchner Straße/Geltinger Straße/Markt Schwabener Straße in Pliening sowie Erdinger Straße/Kirchheimer Straße in Landsham könnte jeweils ein eigenes lokales Wärmenetz aufgebaut werden. Die Investitionskosten werden auf 4,5 Millionen Euro (Pliening) bzw. 4 Millionen Euro (Landsham) geschätzt.

Für den Ortsteil Ottersberg böte sich laut Gutachten die Möglichkeit an, diesen an das Poinger Fernwärmenetz anzuschließen. In Sachen Dach-Photovoltaikanlagen wird insbesondere bei Firmengebäuden im Gewerbegebiet Landsham Potenzial gesehen. rm

In der Untersuchung zu einer möglichen Nutzung für Freiflächen-PV-Anlagen hat die Eniano GmbH drei mögliche Bereiche ausgemacht: circa 5,1 Hektar im südöstlichen Gemeindegebiet (unmittelbar an der Flughafentangente Ost), circa 12,3 Hektar zwischen Pliening und Landsham sowie circa 1,2 Hektar Wasserfläche im Bereich der Kiesabbauflächen bei Landsham-Moos. Letzteres wäre ein „Innovationsprojekt“, dessen Umsetzungsmöglichkeiten derzeit noch nicht abschätzbar seien.



Pliening: Gemeinderat fasst Beschluss

In der Diskussion im Gemeinderat, der zu dieser Sondersitzung zum Thema Klimaschutz und Energiegewinnung zusammengekommen war, ging es zum einen um die Standorte, zum anderen um den Zeitpunkt der Entscheidung. Beatrice Merk (parteilos) hielt es für zu früh, schon jetzt Flächen zu bestimmen. Sie ist der Ansicht, dass man sich diesbezüglich auch mit den Nachbargemeinden abstimmen sollte. Florian Bauer-Eberhart, René Buchmann (beide CSU) und Ludwig Huber (Wählergruppe Gelting) wollten wissen, ob eine jetzige Entscheidung für die von der Energieagentur errechneten Flächen endgültig sei. Bauamtsleiter Martin Schmidt-Roschow konnte dies weder konkret bejahen noch verneinen. Er verwies darauf, dass der Gemeinderat im Rahmen des dann jeweiligen Bebauungsplanverfahrens die Möglichkeit habe, einzugreifen. „Mit dem heutigen Beschluss werden zunächst lediglich die potenziellen Flächen gemeldet.“



Dieser Beschluss fiel am Ende mit 17:1 entsprechend aus. Des Weiteren beschloss der Gemeinderat (dann einstimmig) auf Basis der Ausführungen der Energieagentur einen Teilflächennutzungsplan aufzustellen, in dem die entsprechenden Gebiete dargestellt werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.