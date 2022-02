Heiligenfiguren zerstört und gezündelt: Unbekannte wüten in Kapelle in Pliening

Sachbeschädigung

Gregor Schätzl aus Pliening bot sich ein Bild der Verwüstung, als er zu seiner Kapelle kam: Zwei Heiligenfiguren kaputt, eine Betbank und mehr zerstört.

Pliening – Dass die Kapelle innen verwüstet worden ist, mache in traurig, sagt Gregor Schätzl. Regelrecht fassungslos sei er aber, dass die unbekannten Täter versucht hatten, die Kapelle anzuzünden: „Das nimmt mich schon sehr mit.“ Um die Kapelle wieder einigermaßen herzurichten, hat er am Wochenende mehrere Stunden aufgeräumt. Der 63-jährige Plieninger hat das kleine Gebäude vor zehn Jahren gebaut, 2013 wurde die Kapelle von Pfarrer Norbert Joschko eingeweiht. Am Ende der Griesfeldstraße, wo Schätzl seinen Reiterhof hat und wo der Feldweg ein beliebter Spazierweg zwischen Pliening und Poing ist.

Pliening: Vermutlich wollten die Täter die Kapelle auch anzünden

Dort haben Vandalen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (10./11. Februar) die drei Heiligenfiguren beschädigt. Im Vorraum haben sie eine Betbank zerstört und mit den Brettern wild um sich geschlagen sowie durch die Gitterabsperrung direkt auf die Figuren und zwei Leuchter, die kaputtgegangen sind.



+ Auf einer Tafel im Inneren steht, warum die Kapelle gebaut wurde. © Armin Rösl

„Die Maria hat’s überlebt“, sagt Schätzl. Die ebenfalls jeweils aus einem Stück Holz geschnitzten Heiligenfiguren des Georg und Christophorus nicht – von ihnen sind Teile abgebrochen. Außerdem wurden Kerzen kaputtgemacht, erzählt Gregor Schätzl, und: „Die Unbekannten haben versucht, Tannenzweige, die sich ebenfalls hinter dem Gitter befanden, anzuzünden.“ Dies sei glücklicherweise misslungen, weil die Daxen noch zu grün gewesen seien. Betzettel allerdings seien angezündet worden, das verkohlte Papier sei in der Kapelle bzw. auf den Zweigen gelegen, berichtet der Eigentümer. Den materiellen Schaden schätzt er auf rund 3000 Euro.

Die Kapelle mit einer Bank davor ist idyllisch gelegen, bei schönem Wetter mit Blick auf die Bergkette im Süden. Direkt neben dem Grundstück, das Gregor Schätzl hergerichtet hat, befindet sich eine Pferdewiese. „Auf die Bank setzen sich Leute gerne hin, viele besuchen auch die Kapelle“, berichtet Schätzl. Regelmäßig werden dort Rosenkränze gebetet. Der Zugang zu diesem kleinen Fleckchen Erde ist öffentlich. Jetzt überlegt der Eigentümer, die Kapelle zumindest nachts abzuschließen.



Kapelle vor zehn Jahren zum Dank gebaut

Dass sich dort in der Nacht manchmal Menschen aufhalten, sei nicht ungewöhnlich. Immer wieder sehe er am Tag danach Dinge, die dort nicht hingehören, und räumt sie auf. Dass jemand die Kapelle mutwillig verwüstet und versucht anzuzünden, das sei noch nie der Fall gewesen, so Gregor Schätzl. „Ich habe keine Ahnung, wieso man so etwas macht.“



Die Kapelle hat er in den Jahren 2010 bis 2013 wegen zweier schwerer Unfälle auf seinem Hof errichtet. Auf einer Tafel im Inneren werden die Geschichten erzählt: Im Jahr 2002 verätzte Batteriesäure die Augen seines Sohnes Matthias Schätzl, 2009 wurde Richard Frank bei Erntearbeiten zwischen zwei Anhängern eingeklemmt. Weiter steht geschrieben: „Mithilfe der Gottesmutter Maria sowie der Schutzheiligen St. Ottilie und St. Christophorus wurde Matthias Schätzl vor dem Erblinden bewahrt und Richard Frank entging knapp dem Unfalltod. Für diese Hilfe danken wir von ganzem Herzen.“

Polizei Poing bittet um Hinweise

Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Fall der Sachbeschädigung geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Poing zu melden, unter Telefon (08121) 9917-0.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie hier.