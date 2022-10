Heimatverein Pliening: Erster Blick in die zukünftige Heimat

Von: Armin Rösl

Die alte Schule Gelting wird derzeit komplett saniert. © Gabriele Heigl

Läuft alles nach Plan, will der Heimatverein Pliening seine neuen Räume in der alten Schule Gelting im Frühjahr 2023 beziehen. Jetzt gab es eine Besichtigung.

Pliening – Der Vorstand des Heimatvereins Pliening hat jene Räumlichkeiten besichtigt, die ihm in der alten Schule in Gelting zur Verfügung gestellt werden. Wie berichtet, wird das Gebäude generalsaniert. Laut einer jetzt veröffentlichten Pressemitteilung des Heimatvereins ist der Bezug der Räume für das Frühjahr 2023 avisiert. Ins Erdgeschoss des sanierten Gebäudeteils wird die Pleaninga Theaterbagasch einziehen.



Beim Termin auf der Baustelle konnten die Vorstandsmitglieder des Heimatvereins Wünsche und Ideen für die Gestaltung der Räume vortragen. Beim Termin mit dabei waren Plienings Bürgermeister Roland Frick, Michael Schechner (Leiter des technischen Bauamts der Gemeinde) sowie Architekt Udo Hübschmann.



Vorstandsmitglieder des Heimatvereins bei der Besichtigung. Mit dabei: Vorsitzender Kurt Strehlow (re.), Bürgermeister Roland Frick (2.v.re.) und Architekt Udo Hübschmann (2.v.li.). © Gabriele Heigl

Wie Vorstandsmitglied Gabriele Heigl in der Pressemitteilung schreibt, werde dem Heimatverein der große Hauptraum im ersten Stock für Ausstellungen und Vorträge zur Verfügung stehen. Außerdem erhalte der Verein ein kleines Büro (eventuell mit Teeküche) sowie im Keller einen Abstellraum. „Auch im Außenbereich sollen ein oder zwei witterungsbeständige Ausstellungsstücke des Vereins ihren Platz finden“, heißt es in der Pressemitteilung. Derzeit lagert der Verein seine historischen Gegenstände im alten Wasserwerk, ein ziemlich marodes Gebäude zwischen Pliening und Landsham, in das stark Feuchtigkeit eindringt.

Obwohl aufgrund des begrenzten Raums nur wenige Erinnerungsstücke in der alten Schule Platz finden werden, freut sich Kurt Strehlow schon sehr auf die erste Ausstellung im neuen Raum: „Dann kann der Verein endlich wenigstens einen kleinen Teil seiner Schätze zeigen“, sagt der Vorsitzende des Heimatvereins.



Die alte Schule Gelting wird nach Fertigstellung der Sanierung und Teilerweiterung neben den beiden Vereinen acht Mietwohnungen und zwei Obdachlosenzimmer beherbergen.

