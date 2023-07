Verwunderung über aufgehängte tote Gans auf Feld bei Landsham: Jagdpächter erklärt Hintergrund

Von: Armin Rösl

Diese tote Gans sorgte für Verwunderung bei Spaziergängern in Landsham-Moos. Mittlerweile ist sie wieder weg. © Privat

Wer hängt denn eine tote Gans ausgespannt mitten auf einem Feld auf? Diese Frage stellten sich mancher Spaziergänger nahe des Speichersees in Landsham-Moos. Der Jagdpächter erklärt den Hintergrund.

Landsham – Eine tote Gans, die ausgespannt zwischen zwei Holzstäben hängt, hat in den vergangenen Tagen für Aufregung bei einigen Spaziergängern gesorgt. Der Vogel war auf einem Feld in Landsham-Moos (Gemeinde Pliening), unweit des Speichersees, zu sehen.

Tierquälerei? Nein, sagt Emmeran Königer senior. Er ist Jagdpächter von Landsham und klärt auf: Das tote Tier diente zur Abschreckung für Gänse, die teilweise zu Hunderten die Felder am Speichersee besetzen, dort fressen und die Äcker verkoten. So, dass beispielsweise Braugerste nicht mehr verwendet werden könne. In diesem Fall handle es sich um ein Feld mit Grünfutter für Kühe.

Jagdpächter: keine Tierquälerei

Mehrmals, so Königer, habe der Landwirt Plastikgänse (ähnlich Vogelscheuchen) auf den Feldern aufgehängt – ohne Erfolg. Als nun ein totes, echtes Tier dort hing, mieden es die Gänse. „Die sehen und spüren das, dass da irgendwas nicht stimmt, und fliegen nicht mehr hin“, sagt Königer.



Bei der toten Gans handelte es sich laut Jagdpächter um einen schwer verletzten Vogel, der Tage zuvor von Spaziergängern entdeckt worden war. Die Gans, so erzählt Emmeran Königer, war in eine Stromleitung geflogen und abgestürzt. Die Entdecker verständigten die Polizei, die wiederum ihn als zuständigen Jagdpächter hinzuriefen, berichtet er. Weil klar gewesen sei, dass die Gans nicht mehr hätte gerettet werden können, habe er sie im Beisein der Polizei mit einem fachlichen Schuss erlöst.

„Wenigstens noch einen Sinn“: Gans zur Abschreckung

Als der Landwirt ihm von der Gänseplage erzählte, schlug er vor, das tote Tier zur Abschreckung aufzuhängen. „Damit hatte die Gans wenigstens noch einen Sinn“, sagt Königer.



Er ist selbst Landwirt und kennt weitere Beispiele von Abschreckungen dieser Art. Beispielsweise würden tote Krähen verwendet, um andere Krähen von Feldern fernzuhalten. In diesem Fall war es eben eine Gans, die mittlerweile wieder verschwunden ist. Ob sie jemand abgehängt oder sie der Fuchs geholt hat, wisse er nicht, so der Jagdpächter. Die Gänse würden das Feld dennoch weiterhin meiden.

