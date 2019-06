Stoabergler sind spitze!

Der Trachtenverein Stoabergler aus dem Plieninger Ortsteil Gelting hat beim Isargaufest zwei 1. Preise geholt.

Riesenerfolg für den Trachtenverein Stoabergler Gelting: Beim Isargaufest am Sonntag in Ismaning hat die Kinder- und Jugendgruppe den 1. Platz belegt. Die Vorsitzenden Silvia Schreil und Andreas Obermaier sowie die Jugendleiterinnen und Vorplattler zeigten stolz die Trophäe mit Urkunde. Der Meistpreis für die größte Besuchergruppe bei der Gebirgstracht ging ebenfalls an die Stoabergler, sie belegten den 1. Platz. Ein imposantes Bild beim Festzug, wo knapp hundert Stoabergler an den Zuschauern vorbeimarschierten, berichtet Anni Wachinger im Namen des Geltinger Trachtenvereins aus der Gemeinde Pliening.