Keine Angst vor „harten Jungs“: Motorradverein aus Landsham ermöglicht Kindern kleine Freuden

Von: Armin Rösl

Die Vorstände Sascha Muffert und Frank Schnackenberg (v.li.) mit Betreuerinnen von Horizont e.V. und zwei weiteren Vereinsmitgliedern (re.). © Privat

Der Motorradverein Lions For Kids aus Landsham (Gemeinde Pliening) verfolgt zwei Ziele: Spaß am Motorradfahren und Freude an der Unterstützung von bedürftigen Kindern.

Landsham – Mit ihren Motorradjacken und großen Maschinen sehen sie auf den ersten Blick gefährlich aus – aber keine Angst: Die Mitglieder des Motorradvereins Lions For Kids mit Sitz in Landsham sind ganz lieb, fahren zum Spaß Motorrad und verbinden dies mit sozialen Aktionen. „Wir wollen einfach was Gutes tun“, sagt 1. Vorstand Frank Schnackenberg. Der Verein sammelt Spendengelder bei Veranstaltungen und Motorradtreffen und war heuer zum ersten Mal mit einem Bio-Glühwein-Stand beim Plieninger Weihnachtsmarkt dabei. Mit den Erlösen unterstützen die Lions For Kids Projekte und Organisationen wie das Ambulante Kinderhospiz München und den Horizont e.V. . Dieser, in München ansässige Verein, unterstützt seit 25 Jahren Kinder und Mütter, die plötzlich auf der Straße stehen und obdachlos sind. Mit sicherem Wohnraum, Geborgenheit und intensiver Betreuung.



Gutes tun im Kleinen

Kurz vor Weihnachten hat der Landshamer Verein Lions For Kids zwölf Horizont-Kinder und deren Begleitpersonen zum Adventsfrühstück ins Münchner Hard Rock Café eingeladen. Eine schöne Abwechslung für die Mädchen und Buben, sogar der Weihnachtsmann schaute auf einen Kurzbesuch vorbei.

„Von Anfang an war bei uns der soziale Gedanke vorhanden“, erzählt Vorstand Frank Schnackenberg. 2018 gegründet, hat der Verein derzeit acht Mitglieder. Klein, aber umtriebig und sozial. „Wir sind kein Motorradclub“, betont Schnackenberg. Zwar tragen die Mitglieder Motorradkutten und jedes Vorstandsmitglied hat einen eigenen Namen (Schnackenberg zum Beispiel „Castle“), das war es auch schon. Es ist die Freude am gemeinsamen Hobby Motorradfahren und daran, Gutes zu tun, was den Verein Lions For Kids ausmacht.

Motorradausflüge und Spendenaktionen

„Wir fahren eher kleinere Touren“, erzählt Schnackenberg. Und einmal im Jahr ist Vereinsausflug mit Übernachtung in der Westernstadt Pullman City in Niederbayern. Überall, wo es möglich ist, sammeln die Mitglieder Spenden, um Kindern eine Freude zu bereiten. Das kann auch der Kauf eines Musikinstruments sein, den sich eine Familie bzw. eine Mutter für das Kind nicht leisten kann. Kleine Hilfe im Kleinen, von „harten Jungs“ (und Mädels, freilich sind auch Frauen im Verein), vor denen niemand Angst zu haben braucht.



Neue Mitglieder sind willkommen, sagt Vorstand Frank Schnackenberg, der selbst eine Harley Davidson fährt. Eine solche ist aber nicht Voraussetzung, um Mitglied werden zu können. „Wir sind bunt gemischt und nehmen auch Sozias auf“, sagt er. Einzige Voraussetzung: Das Motorrad (egal, welche Marke) muss mindestens 100 km/h schnell sein. „Damit wir bei gemeinsamen Ausflügen nicht so viel warten müssen“, sagt Schnackenberg mit einem Schmunzeln.

Infos zum Verein: www.lionsforkids.de

