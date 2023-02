Klingeln, Gstanzl singen, Geld sammeln: Spontane Spendenaktion von drei Mädchen aus Pliening

Von: Armin Rösl

Teilen

Kerstin, Sarah und Sophia (v.li.) mit den Babysachen, die sie für Erdbebenopfer gekauft haben. © Privat

Nach der Schule hatten Kerstin, Sarah und Sophia spontan die Idee: Wir klingeln bei Nachbarn und sammeln Geld für Erdbebenopfer. Das haben die Zweitklässlerinnen aus Pliening sofort umgesetzt.

Pliening – Als sie nach der Schule beim Bäcker noch Brezen gekauft haben, ist Kerstin, Sarah und Sophia die Idee gekommen: Wir könnten bei den Nachbarn klingeln und Geld sammeln für die Erdbebenopfer in der Türkei. Gedacht, gesagt, getan: Die drei Plieninger Zweitklässlerinnen machten sich nachmittags auf Tour und kamen mit viel Kleingeld nach Hause. „Wir haben auch gesungen“, erzählt Kerstin. „Ja, das Lied ,Leit’, Leit’, Leit’l müaßt’s lustig sei’. Das lernen wir gerade in der Schule“, sagt Sophia. Die Mädchen gehen in die 2. Klasse der Plieninger Grundschule.



Die Mädchen haben die Babysachen in Kartons gepackt und selbst beschriftet. © Armin Rösl

In den Nachrichten und von ihren Eltern haben sie von der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien erfahren, berichten die drei. Schnell sei bei ihnen der Wunsch aufgekommen, irgendwie helfen zu wollen. So kam es zur Spendentour.

„Wir haben bei Leuten geklingelt, die wir kannten“, erzählen die Freundinnen Kerstin (7 Jahre), Sarah und Sophia (beide 8). Als sie danach nach Hause kamen, hatten die Eltern zunächst gestaunt: „Wir wussten nichts davon“, erzählt Kerstins Mama Béatrice Merk. Freilich fanden die Eltern die spontane Aktion gut und stockten den Betrag auf, aber: „Beim nächsten Mal sollen wir vorher Bescheid geben“, sagt Kerstin und grinst verlegen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Mit dem Geld, 55 Euro, kauften sie zusammen mit Béatrice Merk Babyutensilien wie Windeln, die im Erdbebengebiet dringend benötigt werden. Nach dem Einkauf haben die Mädchen die Sachen in Kartons gepackt, selbst beschriftet, auf Deutsch und (mithilfe der Eltern) auf Englisch, und mit Kerstins Mutter zu einer Sammelstelle gebracht, die den Transport von Hilfsgütern in die Türkei organisiert.



Kurze Zeit später haben die drei Freundinnen aus Pliening erfahren, dass ihre Spenden wohlbehalten in der Türkei angekommen sind. „Das ist schon ein schönes Gefühl“, sagt Sarah.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.