Kostenloser E-Lastenfahrradverleih der Gemeinde Pliening: Last oder Lust?

Von: Armin Rösl

Bernd Reckeweg von Bike & Tools in Landsham, das im Auftrag der Gemeinde Pliening den Verleih übernommen hat. © Privat

Ob der kostenlose Verleih eines E-Lastenfahrrads für Plieninger Bürgerinnen und Bürger fortgeführt wird, steht nicht fest. Der Gemeinderat hat die Entscheidung vertagt.

Pliening – Der Gemeinderat Pliening konnte sich in seiner Januar-Sitzung nicht zu einer Entscheidung durchringen, ob die kostenlose Ausleihe eines E-Lastenfahrrads für Bürgerinnen und Bürger fortgesetzt werden soll. Die Gemeinderatsfraktion von Bündnis90/Die Grünen hatte den Antrag auf Verlängerung gestellt, doch in der Diskussion gab es zu viele Für und Wider, sodass man sich zunächst darauf verständigte, dass der Antrag zurückgestellt wird. Die Grünen sollen ihn erneut einbringen, dann zusammen mit einem ausgearbeiteten Fragebogen mit fünf Fragen, die von den Nutzern künftig beantwortet werden sollen. Um so Feedback zu erhalten, von wem und zu welchen Zwecken das E-Lastenfahrrad ausgeliehen wird. Diesen Vorschlag hatten in der Diskussion Kurt Strehlow (SPD) und Ludwig Huber (Wählergruppe Gelting) eingebracht.



Vorschlag: Mit Fragebogen Feedback erhalten

Wie Bürgermeister Roland Frick mitteilte, wurde das Lastenfahrrad seit dem Start im Dezember 2020 bis Ende Oktober 2021 (bis dahin war der bisherige Vertrag mit Fahrradgeschäft Bike & Tools in Landsham befristet) von 24 Bürgerinnen und Bürgern an insgesamt 34 Tagen ausgeliehen. Laut Bike & Tools, das die Durchführung der Ausleihe übernommen hatte, wurde das Fahrrad von einigen Bürgern mehrfach oder über einen längeren Zeitraum gemietet. Die Kosten für die Ausleihzeiten beliefen sich auf insgesamt 1020 Euro, die die Gemeinde Pliening bezahlt. Nur so war es ein kostenfreies Angebot für die Bürgerinnen und Bürger.

Pliening: Gemeinderat vertagt Entscheidung

Ob dieses sinnvoll ist und fortgeführt werden soll, darüber gibt es im Plieninger Gemeinderat zwei Meinungen. CSU-Fraktionssprecher René Buchmann ist gegen eine Verlängerung, da sich der Bedarf und die Nachfrage mit 24 Bürgern in Grenzen halte. Ein „Umdenken in der Mobilität“, was ein Ziel der kostenfreien Ausleihe sei, könne er nicht erkennen. Auch Markus Uffinger (Initiative für Pliening) ist gegen eine Fortführung des Angebots. Allein schon aus praktischen Gründen: „Es macht doch keinen Sinn, wenn jemand aus Pliening mit dem Auto nach Landsham fährt, um sich dort das Fahrrad auszuleihen.“



3. Bürgermeisterin Brigitte Freund (Grüne) wiederum sprach von einem „gut investierten Geld“, mit dem die Gemeinde die Leihgebühr übernimmt. Das Angebot sollte sehr wohl als Förderung der umweltfreundlichen Mobilität weitergeführt werden. Deshalb, so der Antrag der Grünen, sollte auch im Haushalt 2022 entsprechendes Geld zur Verfügung gestellt werden.



Die Entscheidung, ob die Gemeinde Pliening weiterhin ein E-Lastenfahrrad kostenfrei zur Ausleihe zur Verfügung stellt (mit Fragebogen), wird der Gemeinderat in einer seiner nächsten Sitzungen treffen.

