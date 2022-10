Licht aus, Wasser aus, Temperatur runter: Wo und wie Pliening Energie spart

Von: Armin Rösl

Der Brunnen vor dem Rathaus wurde abgeschaltet. © Dziemballa

Wie aufgrund der aktuellen Krisen jede Kommune, hat auch die Gemeinde Pliening Maßnahmen zum Energiesparen ergriffen. Im Gemeinderat präsentierte die Verwaltung jetzt eine Liste.

Pliening – Auf drei DinA4-Seiten hat die Gemeinde Pliening aufgelistet, welche Energiesparmaßnahmen sie bereits durchgeführt hat und noch plant. Mit Blick auf die Klima- und Energiekrise präsentierten in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Bürgermeister Roland Frick (CSU) und Bauamtsleiter Martin Schmidt-Roschow die Liste (siehe Kasten unter diesem Artikel). Darauf stehen alle öffentlichen Gebäude und Liegenschaften der Gemeinde, vom Rathaus über die Fußballplätze und Feuerwehrgerätehäuser bis hin zu den Kindertagesstätten. Deren Leitungen sowie alle Verantwortlichen der Nutzer von anderen Gebäuden seien, so Schmidt-Roschow, generell „zum Thema Energiesparen sensibilisiert“ worden. Dazu gehöre unter anderem, dass elektronische Geräte nicht mehr auf „Standby“, sondern komplett ausgeschaltet werden.

Pliening: Rathaus wird durch Hackschnitzel erwärmt

Das Rathaus ist laut Aufstellung an das Nahwärmenetz vom Nachbargebäude „Kern“ angeschlossen und werde mit erneuerbarer Energie (Hackschnitzel) beheizt. Es sei vorgesehen, das Rathaus zwischen Weihnachten und Silvester komplett zuzusperren, sodass die Raumtemperaturen deutlich abgesenkt werden könnten. Schon jetzt, so Frick und Schmidt-Roschow, seien der Brunnen vorm Rathaus und die Außenbeleuchtung außer Betrieb genommen worden.



Im Bürgerhaus ist laut Bürgermeister und Bauamtsleiter die Temperatur im Treppenhaus und in den Fluren abgesenkt worden. Gleiches gelte für Saal und Stüberl, wenn die Räumlichkeiten Tage am Stück nicht benutzt werden. Und: Nutzer des Bürgerhauses würden bei der Vermietung zum Energiesparen aufgefordert.



Wo die Gemeinde Pliening Energie spart Um den Strom- bzw. Wärmeverbrauch bei den gemeindlichen Bestandsgebäuden sowie der Straßenbeleuchtung zu reduzieren oder nachhaltiger zu gestalten, wurden laut Verwaltung unter anderem folgende Maßnahmen geplant bzw. bereits durchgeführt:

Rathaus

• Das Rathaus ist an das Nahwärmenetz vom Nachbargebäude „Kern“, beheizt mit erneuerbarer Energie (Hackschnitzel), angeschlossen.

• Der Brunnen sowie die Außenbeleuchtung wurden außer Betrieb genommen. Bauhof

• Auf dem Dach der Bauhofhalle ist seit 2010 eine Photovoltaikanlage (PV) installiert. Der durch die Sonne erzeugte Strom wird direkt in das Stromnetz eingespeist.

• Die Außenbeleuchtung wird durch Bewegungsmelder angesteuert. Bürgerhaus

• Die Temperatur im Treppenhaus und den Fluren wurde abgesenkt.

• Die Temperatur im Bürgersaal und im Bürgerstüberl wurde und wird abgesenkt, wenn mehrere Tage am Stück kein Betrieb stattfindet.

• Die Baumbeleuchtung am Vorplatz wurde außer Betrieb genommen. Grundschule

• Bereits 2018 wurde eine neue, effizientere Heizung eingebaut.

• Die Grund- und somit auch energetische Sanierung der Schule wurde 2021 beschlossen und soll zeitnah starten.

• An den Handwaschbecken in den Sanitärbereichen ist nur Kaltwasser vorhanden. Turnhalle

• Die Hallenbeleuchtung wurde bereits 2017 auf LED umgerüstet. Rasenplätze

• Die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED ist im kommenden Jahr geplant. Plieninger Familienland

• Es ist eine effiziente Grundwasser-Wärmepumpe eingebaut.

• An den Handwaschbecken in den Sanitärbereichen ist nur Kaltwasser vorhanden. AWO-Kinderhaus Pliening

• Das Kinderhaus ist angeschlossen an das Nahwärmenetz „Kern“, betrieben mit der Abwärme der naheliegenden Biogasanlage. Kinderland Landsham

• Es ist eine effiziente Luft-Wärmepumpe verbaut.

• Die LED-Außenbeleuchtung im Bereich Haupteingang läuft per Bewegungsmelder.

• Die LED-Außenbeleuchtung im Garten wurde dauerhaft ausgeschaltet. Feuerwehrhaus Gelting

• Auf dem Dach ist seit 2010 eine PV-Anlage installiert. Der durch die Sonne erzeugte Strom wird direkt in das Stromnetz eingespeist.

• Außenbeleuchtung per Bewegungsmelder.

• Die Außenbeleuchtung wird in den kommenden Wochen auf LED-Leuchten umgerüstet. Feuerwehrhaus Pliening

• Im Gebäude ist eine effiziente Grundwasser-Wärmepumpe verbaut.

• LED-Außenbeleuchtung per Bewegungsmelder. Feuerwehrhäuser

• Möglichst autark werden beide Feuerwehrgerätehäuser Pliening und Gelting seit 2021, mittels der PV-Anlage des Plieninger Feuerwehrgerätehauses inklusive Batteriespeicher, mit Strom versorgt. Überschüssige Energie wird in das Stromnetz eingespeist. Sonstiges

• Für die Gebäude, bei denen die Gemeinde die Stromlieferverträge abschließt, sowie die Straßenbeleuchtung, bestehen Stromlieferungsverträge über Ökostrom mit dem regionalen Energieversorgungsunternehmen Eberwerk.

In Sachen Straßenbeleuchtung berichteten Bürgermeister und Bauamtsleiter, dass bislang 45 Prozent der Lampen in der Gemeinde Pliening auf LED umgerüstet seien. In der Zeit von circa 22 bis 5 Uhr würden sie nur gedimmt mit etwa 50 Prozent Leistung leuchten.

Sobald die von der Regierung noch ausstehende Förderzusage eingegangen ist, werden weitere Straßenlaternen auf LED umgerüstet – damit wären dann circa 87 Prozent umgestellt. Die Förderstelle habe laut Verwaltung mitgeteilt, dass mit einer Zusage im November 2022 zu rechnen sei.



Pliening: Weihnachtsbeleuchtung nicht mehr durchgehend

Auf eine Weihnachts- bzw. Christbaumbeleuchtung werde die Gemeinde Pliening nicht verzichten. Die Beleuchtung in den Baumkronen der Straßenzüge bestehe bereits aus LED. Überlegt werde, ob das weihnachtliche Licht zeitlich beschränkt werde. „Es muss ja nicht die ganze Nacht leuchten“, sagte Bürgermeister Roland Frick in der Ratssitzung.



Für den 15. November kündigte er eine öffentliche Sondersitzung des Gemeinderats zum Thema Klimaschutz an. Dann werden Vertreter der Energieagentur Ebersberg-München das tun, was sie derzeit auch in anderen Kommunen tun: Jene Bereiche im Gemeindegebiet vorstellen, auf denen potenziell Windräder oder Freiflächen-Photovoltaikanlagen errichtet werden könnten.

