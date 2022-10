Mehrgenerationenwohnen in Landsham: Bau soll Ende 2023 fertig sein

Von: Armin Rösl

Nach jahrelangem Baustopp wird das Mehrgenerationenprojekt in Landsham nun fertiggebaut. © Johannes Dziemballa

Spatenstich war schon im März 2017, bis heute ist das Mehrgenerationenwohnprojekt in Landsham (Gemeinde Pliening) nicht fertig. Jetzt informiert die Bauherrin, dass weitergebaut wird.

Landsham – Fünfeinhalb Jahre nach dem Spatenstich im März 2017 ist das Mehrgenerationenwohnprojekt am östlichen Ortsrand von Landsham (neben dem Autohaus Gruber) immer noch nicht abgeschlossen. Auf Anfrage unserer Zeitung hat die verantwortliche MARO-Genossenschaft nun per E-Mail geantwortet, dass es „Ende 2023, wenn der Bauverlauf gut ist, vielleicht früher“ fertiggestellt sei. Beigefügt ist dem das Wort „hoffentlich“.



Baustopp nach Rohbau

Zur Erinnerung: Nachdem der Rohbau stand, wurde der Bau im April 2018 eingestellt. Wegen zum Teil gravierender Baufehler. Insgesamt seien 59 Mängel festgestellt worden, berichtete MARO-Vorstand Martin Okrslar im Sommer 2019 bei einem Termin auf der Baustelle. Besonders gravierend: Die Holz-Beton-Verbunddecken seien mutmaßlich auf Grundlage falscher Statikberechnungen eingebaut worden. Es folgten zahlreiche Untersuchungen, Gutachten und Auseinandersetzungen mit der von MARO beauftragten Baufirma.

Zahlreiche Baumängel entdeckt

Bis heute seien die Rechtsstreitigkeiten nicht beendet, schreibt Ute von Schleinitz (Projektentwicklung bei MARO) in ihrer Antwort an unsere Redaktion: „Die Streitigkeiten müssen gerichtlich geklärt werden.“ Es gehe um Schadensersatzforderungen gegen die Verursacher der Baumängel.

An den Gebäuden werde mittlerweile wieder gearbeitet. Nach den notwendigen Sanierungen laufen laut von Schleinitz die eigentlichen Bauarbeiten wieder an: restliche Fassadenarbeiten, Estrich einbringen, Trockenbauarbeiten. Laufe alles nach Plan, soll das Mehrgenerationen-Wohnprojekt spätestens Ende 2023 fertig sein – mit insgesamt 15 Wohnungen, zwei Demenz-Wohngemeinschaften mit je neun Plätzen sowie mit sieben Gewerbeeinheiten, so die Projektentwicklerin.



Zwei Demenzwohngemeinschaften geplant

Beim Spatenstich 2017 sprach Ebersbergs Landrat Robert Niedergesäß von einem „Leuchtturmprojekt“, das im Landkreis beispielhaft und einmalig sei. Er und Plienings Bürgermeister Roland Frick lobten die Zusammenarbeit mit der MARO Genossenschaft für selbstbestimmtes und nachbarschaftliches Wohnen eG. Weder der Landkreis noch die Gemeinde sind finanziell oder anderweitig an dem Projekt beteiligt. Ursprünglich war die Eröffnung der Gebäude für das Frühjahr 2018 geplant.



Das Mehrgenerationenprojekt soll zwei Wohnformen vereinen: Pflege- und Demenzwohngemeinschaften für Mieter mit erhöhtem Betreuungs- und Pflegebedarf sowie barrierefreie Wohnungen für Jung und Alt oder auch für Angehörige von Mietern in den beiden Wohngemeinschaften.



Infoveranstaltung

Unter dem Titel „Auf der Baustelle in Landsham geht es weiter“ bietet die MARO Genossenschaft die Möglichkeit, die Baustelle zu besichtigen und sich über das Wohnprojekt zu informieren. Am Samstag, 20. November, von 14 bis 17 Uhr, am Sonntag, 21. November, von 10 bis 13 Uhr.

