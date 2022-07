„Mini-BAUMA“: Alte und neue Nutzfahrzeuge im Kieswerk Ebenhöh in Landsham

Ausstellung und Fest

Von Armin Rösl schließen

Die Veranstaltung gilt als „Mini-BAUMA“: das Oldtimer-Nutzfahrzeug-Treffen im Kieswerk Ebenhöh in Landsham. Am Samstag werden über 200 Fahrzeuge und Baumaschinen zu sehen sein.

Landsham – Nachdem das Oldtimer-Nutzfahrzeug-Treffen im Kieswerk Ebenhöh in Landsham-Gerharding (Gemeinde Pliening) im Jahr 2020 wegen Corona abgesagt werden musste, stehen für den Nachholtermin an diesem Samstag, 9. Juli, schon alle Beteiligten in den Startlöchern. Seit über 20 Jahren veranstaltet das Familienunternehmen das Treffen alter historischer Nutzfahrzeuge, zu sehen sind über 200 Fahrzeuge aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, teilt die Familie Ebenhöh mit. Hinzu kommt eine Ausstellung von aktuellen Baumaschinen- und Truckherstellern – und fertig ist die „Mini-BAUMA“.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.

Der Eintritt ist frei. Los geht’s um 10 Uhr, die Veranstaltung dauert den ganzen Tag. Für die Besucherinnen und Besucher gibt es Speisen und Getränke im Festzelt, wer mag, kann sich mit einem Mega-Kran 90 Meter in die Höhe befördern lassen und die Aussicht genießen. Für Jung und Alt gibt es noch weitere Attraktionen.



+ Über 200 Nutzfahrzeug-Oldtimer sind zu sehen. © Dieter Konrad

Was mit dem Treffen gleichgesinnter Freunde begann, „ist heute längst zum größten Event dieser Art in Deutschland geworden“, schreibt das Kieswerk Ebenhöh in einer Pressemitteilung. Alle zwei Jahre versammeln sich auf dem Firmengelände in Landsham-Gerharding nur Oldtimer-Kipper, sondern auch historische Nutzfahrzeuge. Ergänzt mit aktuellen Fahrzeugen ist das Treffen bei Oldtimerfans genauso beliebt wie bei Fachpublikum.

Nähere Informationen zur Veranstaltung gibt es im Internet unter www.kieswerke-ebenhoeh.de und auf Facebook: www.facebook.com/kieswerkeebenhoeh.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.