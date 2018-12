Mit den „wuid’n Bix’n“ durchs Jahr

Der Dirndlverein „D’wuid’n Bix’n“ hat’s schon wieder getan: Nach der Premiere 2016 gibt es zum zweiten Mal einen Kalender mit den feschen und fröhlichen Madln aus Pliening und Umgebung. Dieses Mal für 2019.

Pliening – Aufgenommen wurden die Bilder vom 16-jährigen Maxi Finauer aus Poing. Der Wandkalender glänzt im wahrsten Sinne des Wortes: in großformatigen Hochglanzund mit glänzenden Fotos für jeden Monat.

„Wir Dirndl haben keine Mühen gescheut und uns für die Fotos ins Zeug gelegt“, sagt die Vorstandschaft um Vorsitzende Tina Vogel. Und: „Ein Riesendankeschön geht an die Privatbrauerei Schweiger in Markt Schwaben, die den Verein bei diesem Vorhaben kräftig unterstützt hat.“

Die Kalender sind zum Stückpreis von 15 Euro erhältlich. Bestellungen per E-Mail (dwuidnbixn@web.de) oder via Facebook oder Instagram. „Soweit möglich, werden die Kalender von den Dirndln persönlich gebracht“, so der Vorstand.