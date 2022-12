Musikkapelle Gelting: Sieben Stunden auf Tour durch die Gemeinde Pliening

Von: Armin Rösl

Die Musikkapelle Gelting freut sich über viele Zuhörer bei ihren Standkonzerten. © Foto: Musikkapelle Gelting

Nach zwei Jahren Corona-Pause führt die Musikkapelle Gelting das Neujahrsanblasen in der Gemeinde Pliening fort. Am Silvestertag sind die Musikanten sieben Stunden auf Tour.

Pliening – Die Musikkapelle Gelting führt nach zwei Jahren Corona-Pause die Tradition des Neujahrsanblasens fort. Am Silvestertag, Samstag, 31. Dezember, überbringen die Musikanten an verschiedenen Standorten musikalische Grüße zum neuen Jahr, teilt Schriftführer Georg Rittler mit.

Auftakt ist um 9 Uhr vor dem Plieninger Rathaus, wo traditionell dem Bürgermeister (Roland Frick) die Aufwartung gemacht wird. Anschließen führt die Tour zunächst durch den Ort Pliening, mit den Standorten Bäckerei Forchhammer (9.20 Uhr), Ecke Mitterweg/Ludwigstraße (9.40 Uhr), Metzgerei Holzner (10.10 Uhr) und Spielplatz Am Seelkopf (10.30 Uhr).



Pliening: Tour durch die ganze Gemeinde

Anschließend geht es nach Ottersberg, wo die Abordnung der Musikkapelle um 11 Uhr bei Getränke Widmann spielen wird. Um 11.30 Uhr ist das Hotel Poinger Hof in Poing an der Reihe, danach führt die Reise zurück nach Ottersberg, wo die Musikerinnen und Musiker um 12.10 Uhr an der Linde aufspielen werden. Dort werden sie außerdem mit warmer Kartoffelsuppe versorgt, kündigt Rittler an.

Gestärkt geht es weiter nach Gelting, wo die Musikanten gegen 12.50 Uhr an der Ecke Ulrich-Pucher-Straße/Finsinger Straße eintreffen. Nächster Halt ist um 13.25 Uhr am Marienplatz vorm Pfarrheim.



Abschluss am Dorfplatz Landsham

Letzte Station ist der Ortsteil Landsham. Um 14 Uhr spielt die Musikkapelle an der Bushaltestelle (beim Schmalz) in Landsham-Moos, um 14.40 Uhr beim BRK-Kindergarten (Schulstraße 8 in Landsham und um 15.15 Uhr auf dem Rodelhügel im Neubaugebiet Landsham-Süd, östlich der Gruber Straße. Das Abschluss-Standkonzert findet schließlich circa 30 Minuten später auf dem Landshamer Dorfplatz statt.

