Musikkapelle Gelting: testen, lüften, desinfizieren, nie aufgeben, wieder musizieren

Von: Armin Rösl

Die neu gewählte Führungsmannschaft mit der Vorsitzenden Anke Hierl (vorne, Mitte) und Bürgermeister Roland Frick (Mitte). © Privat

Zwei Jahre war wegen Corona keine Jahreshauptversammlung möglich - jetzt hat sich die Musikkapelle Gelting wieder getroffen. Und den Vorstand turnusgemäß neu gewählt.

Pliening - Exakt 735 Tage nach der letzten Jahresversammlung – coronabedingt fiel sie im vergangenen Jahr aus – konnte die Musikkapelle Gelting jetzt wieder eine Versammlung in Präsenz und unter entsprechenden Hygieneregeln durchführen. Im Saal des Bürgerhauses Pliening begrüßte die Vorsitzende Anke Hierl zahlreiche Mitglieder und blickte auf die Jahre 2020 und 2021 zurück. Wegen der Corona-Pandemie war und sei es immer noch schwierig, Termine zu planen bzw. durchzuführen. Dennoch habe es immer mal wieder Lichtblicke gegeben in Form von kurzen Auftritten, wie beispielsweise Standkonzerte im Freien.

Jubiläumsjahr zwangsweise ohne Feier

Das Jahr 2021 war eigentlich ein Jubiläumsjahr für die Musikkapelle: den 30. Geburtstag wollte man entsprechend feiern, Corona aber ließ das nicht zu. Ebenso wenig wie die offizielle Stabübergabe des Dirigats an Edoardo Pirozzi. Der Profidirigent aus Ebersberg leitet die Musikkapelle seit vergangenem Jahr, nachdem Günter Schuler jun. nach 30 Jahren als Dirigent dieses Amt niedergelegt hat. In der Kapelle spielt er freilich weiterhin mit und ist nach Pirozzi der zweite Dirigent. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, schreibt Schriftführer Georg Rittler in seinem Bericht über die Jahreshauptversammlung. Die offizielle Übergabe in entsprechendem Rahmen soll noch erfolgen.

Das Musizieren und Üben in der Coronazeit fasste Vorsitzende Anke Hierl wie folgt zusammen: „Die letzten zwei Jahre waren aufregend und spannend und komplett anders. Abstände, Masken, testen, lüften, desinfizieren, Kondenswasser einsammeln – all dies hat uns begleitet, wenn wir musizieren durften. Hygienekonzepte schreiben und vorher neue Verordnungen durcharbeiten ist zu meiner neuen Hauptaufgabe geworden.“



Keine Veränderungen in der Vorstandschaft

Nach dem Kassenbericht von Martina Lex und der darauf erfolgten Entlastung der Vorstandschaft wurden Urkunden und Abzeichen an erfolgreiche D1- und D2-Absolventen sowie an langjährige aktive und passive Mitglieder überreicht.



Die turnusmäßige Neuwahl der Vorstandschaft brachte keine Veränderungen: Anke Hierl bleibt Vorsitzende, Georg Eberhart ihr Stellvertreter (siehe Kasten).



Die Vorstandschaft 1. Vorsitzende: Anke Hierl

2. Vorsitzender: Georg Eberhart

1. Kassier: Martina Lex

2. Kassier: Renate Maucher

1. Schriftführer: Georg Rittler

2. Schriftführer: Bastian Maucher

Beisitzer: Felix Mößbauer und Wilm-Christian Haase

1. Dirigent: Edoardo Pirozzi

2. Dirigent: Günther Schuler

Notenwart: Bettina Sterzer

Trachtenwart: Karin Waldinger

Vorausschauend auf die weiteren Monate verkündete Hierl einige Termine, bei denen die Musikkapelle Gelting spielen wird: Maibaumeinholen in Pliening am 2. April und Maibaumaufstellen am 30. April, Festakt in München beim Richard-Wagner-Verband am 22. Mai, Festzug Burschenfest des Burschenvereins Finsing am 26. Mai. Lindenfest in Ottersberg am 2. Juli, Festzug anlässlich 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Anzing am 24. Juli, Trachten- und Schützenzug zum Münchner Oktoberfest am 18. September und im November das traditionelle Herbstkonzert.



Pliening: Bürgermeister schlägt Benefizkonzert vor

Plienings Bürgermeister Roland Frick dankte in seiner Ansprache an die Mitgliederversammlung der Musikkapelle sowie deren Dirigenten (inklusive Christine Westermair, die die Jugendkapelle leitet) für deren unermüdliches Engagement: „Musik ist gerade in der heutigen Zeit unverzichtbar, ein Fest ohne Musik nur ist halb so schön. Hoffentlich können wir uns bald wieder öffentlich ohne großen Aufwand treffen und eure Musik anhören.“



Frick äußerte zudem den Wunsch, ein Benefizkonzert für ukrainische Flüchtlinge zu veranstalten, sei es als Standkonzert oder im Bürgersaal. Hierfür habe der Bürgermeister seine volle Unterstützung zugesagt, berichtet Schriftführer Georg Rittler.

