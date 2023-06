Mutmaßliche Brandstiftung: Bücherschrank am Dorfplatz Landsham schon wieder ausgebrannt

Von: Armin Rösl

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Landsham konnten den Brand schnell löschen. © Emmeran Königer jun.

Der öffentliche Bücherschrank am Dorfplatz in Landsham ist schon wieder zerstört. Mutmaßlich hat ein unbekannter Täter Bücher angezündet. Genau vor einem Jahr brannte der Schrank schon einmal aus.

Landsham – Genau ein Jahr, nachdem ein bislang unbekannter Täter den öffentlichen Bücherschrank am Dorfplatz in Landsham angezündet hat, ist dieser wieder ausgebrannt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Damals war es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 2./3. Juli. Der Schrank war nach dem Feuer von damals vom Bauhof repariert und wieder instandgesetzt worden, Ehrenamtliche kümmerten sich wieder darum, dass der Schrank mit Büchern gefüllt ist zum Mitnehmen. Nun ist die Vorrichtung wieder zerstört, inklusive der Bücher.



Freitag, 8.30 Uhr: Das ist vom Bücherschrank in Landsham übriggeblieben. © Armin Rösl

„Ich bin maßlos enttäuscht und traurig“, sagte Plienings Bürgermeister Roland Frick am Freitagvormittag in einer ersten Reaktion. Er, der vor seiner Bürgermeistertätigkeit jahrzehntelang führender Beamter bei der Kriminalpolizei war, geht auch in diesem Fall, wie es schon vor einem Jahr ermittelt worden war, von Brandstiftung aus.



Auf die Frage, ob er trotz des zweiten Falls den öffentlichen Bücherschrank erneut aufstellen wolle, antwortet Frick: „Ich würde es gerne wieder tun.“ Letztendlich muss sich der Gemeinderat mit dieser Frage befassen und entscheiden.



Im Februar wurden alle Bücher und ein Teil der Inneneinrichtung des Literaturhauses in Poing durch ein Feuer, das ein Brandstifter gelegt hatte, zerstört. © Armin Rösl

Die Feuerwehr wurde am Freitag um kurz vor 7 Uhr über den Brand alarmiert. Im Einsatz waren elf Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Landsham, Kreisbrandmeister Hubert Bichler aus Gelting sowie die Polizei und ein BRK-Rettungsfahrzeug. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und so verhindern, dass die Flammen auf Hecken sowie dahinter liegende Häuser übergriffen.

Ohne den Ermittlungen der Polizei vorgreifen zu wollen, äußert Kreisbrandmeister Bichler die Vermutung, dass Bücher schon in der Nacht angezündet wurden, diese erst kokelten und sich später, in der Früh, der Vollbrand entwickelte. Dadurch zersprangen sämtliche Glasscheiben.



Nach dem ersten Brand vor einem Jahr hatte die Gemeinde Pliening das Schrankskelett wieder hergerichtet zu einem vollwertigen Bücherschrank. Anfang Oktober wurde der quasi neue Schrank aufgestellt und füllte sich schnell wieder mit Büchern.

In Plienings Nachbargemeinde Poing brannten heuer ebenfalls schon Bücher: Unbekannte hatten am späten Abend des 15. Februar im Literaturhaus am Marktplatz Bücher angezündet. Ein Passant und die schnell verständigte Poinger Feuerwehr konnten einen Vollbrand verhindern, in dem sie die glimmenden Bücher rechtzeitig löschten. Sämtliche Bücher mussten weggeworfen, das Literaturhaus innen grundgereinigt werden. Seit Mitte März ist das Literaturhaus in Poing (ebenfalls ein kostenloses Angebot zum Tauschen/Leihen von Büchern) wieder geöffnet.

