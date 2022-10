Nach Brand: Bücherschrank steht wieder am Dorfplatz Landsham

Von: Armin Rösl

Der Bauhof hat den Schrank repariert, erste Bücher stehen schon drin. © Johannes Dziemballa

Der Bücherschrank am Dorfplatz von Landsham (Gemeinde Pliening) ist wieder da. Nach dem Brand wurde er repariert - jetzt können wieder Bücher hineingestellt und mitgenommen werden.

Landsham – Kostenlos Bücher mitnehmen und gelesene hineinstellen: Das ist das Konzept des Bücherschranks auf dem Dorfplatz in Landsham. 24 Stunden geöffnet. Im Herbst 2020 wurde er aufgestellt und rege genutzt. Die Patenschaft übernommen hat Bettina Marquis, die sich um Inhalt und Schrank kümmert. Seit dem ersten Juli-Wochenende bis zum vergangenen Donnerstag allerdings nicht, weil: Unbekannte Täter hatten den Schrank angezündet, er brannte komplett aus. Der entstandene Schaden: rund 2000 Euro.

Durch Brandstiftung wurde der Bücherschrank Anfang Juli zerstört. © Armin Rösl

In der Sitzung des Gemeinderates Pliening am Donnerstagabend teilte Bürgermeister Roland Frick (CSU) mit, dass der Schrank jetzt wieder aufgestellt ist. Der Bauhof habe ihn repariert und funktionsfähig gemacht. Bettina Marquis übernehme weiterhin die Betreuung des kostenlosen Angebots. Erste Bücher stehen bereits drin.

Auf Nachfrage in der Gemeinderatssitzung antwortete Frick, dass der Schrank bislang nicht gegen Brandstiftung versichert gewesen war. Nun aber habe die Gemeinde eine Versicherung abgeschlossen – freilich in der Hoffnung, diese nie in Anspruch nehmen zu müssen. Die Täter, die den Schrank in Brand gesteckt haben, konnte die Polizei bislang nicht ermitteln.

