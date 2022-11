Nach Geburtstagsbesuch im Museum: Archäologischer Vortrag im Bürgerhaus Pliening

Von: Armin Rösl

Teilen

Erna Eder und Kurt Strehlow im Heimatmuseum Markt Schwaben. © Johannes Dziemballa

Vorstandsmitglieder des Heimatvereins Pliening haben dem Heimatmuseum Markt Schwaben einen Geburtstagsbesuch abgestattet. Am 17. November informiert der Heimatverein über archäologische Funde.

Markt Schwaben/Pliening – Zur nachgeholten Feier zum 30. Geburtstag des Heimatmuseums Markt Schwaben (wir berichteten) waren auch Kurt Strehlow und Erna Eder vom Heimatverein Pliening in die Nachbargemeinde gekommen. Der Vorsitzende und die Schatzmeisterin gratulierten zum Geburtstag und holten sich Tipps für die eigenen Räume, die demnächst in der sanierten alten Schule in Gelting realisiert werden.

Am Donnerstag, 17. November, veranstaltet der Heimatverein Pliening im Bürgerhaus einen öffentlichen Vortrag zu den Ausgrabungen auf dem Gelände neben der Plieninger Kirche, auf dem das Seniorenwohnprojekt entstehen wird. Die Archäologen Ursula Scharafin-Hölzl und Mario Hölzl stellen die gemachten Entdeckungen vor und erläutern diese mit Bezug auf die Historie Plienings.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Wie berichtet, fanden die Archäologen unter anderem 1000 Jahre alte Schlüssel, über ein Dutzend Brunnen sowie Erwachsenen- und Kindergräber mit entsprechenden Überresten (darunter Skelette). Insgesamt ergaben die Grabungen auf diesem Areal fast 1000 Befunde. Sie belegen, dass an dieser Stelle bzw. im heutigen Pliening schon vor etwa 1200 Jahren Menschen gelebt haben.

Der Vortrag am Donnerstag im Stüberl des Bürgerhauses beginnt um 19 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.